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Spor

Galatasaray-Sivasspor | CANLI

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray, Demir Grup Sivasspor'u konuk ediyor. Galatasaray-Sivasspor maçının canlı skor takibini Star.com.tr'den yapabilirsiniz.

1 Mayıs 2022 Pazar 20:25 - Güncelleme:
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Nef Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak olan Galatasaray - Sivasspor maçında Kadir Sağlam düdük çalıyor. Sağlam'ın yardımcılıklarını Erdinç Sezertam ve Mustafa Sönmez yapıyor. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Ozan Ergün. Mücadelenin VAR koltuğunda Ali Şansalan otururken, AVAR'da ise Emre Kargın ve Ramazan Keleş bulunuyor.

Karşılaşmada ilk yarı oynanıyor...

GALATASARAY: 1 - SİVASSPOR: 0
GOL: Dk. 10 Bafetimbi Gomis (Galatasaray)

Takımların ilk 11'leri şöyle:

Galatasaray: Fernando Muslera, Sacha Boey, Victor Nellson, Semih Kaya, Patrick Van Aanholt, Erick Pulgar, Taylan Antalyalı, Emre Kılınç, Kerem Aktürkoğlu, Ryan Babel, Bafetimbi Gomis

Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Ahmet Oğuz, Aaron Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Fredrik Ulvestad, Fayçal Fajr, Erdoğan Yeşilyurt, Max Gradel, Mustapha Yatabare

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