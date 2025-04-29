İSTANBUL 14°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Nisan 2025 Salı / 2 Zilkade 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,4503
  • EURO
    43,8948
  • ALTIN
    4094.09
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray-Sivasspor maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? Galatasaray-Sivasspor bilet fiyatları 2025
Spor

Galatasaray-Sivasspor maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? Galatasaray-Sivasspor bilet fiyatları 2025

Galatasaray ile Sivasspor arasında oynanacak kritik karşılaşma için geri sayım başladı. Taraftarlar, 3 Mayıs Cumartesi günü oynanacak maçın bilet satış tarihini ve fiyatlarını merak ediyor. Taraftarlar, satışa sunulacak biletler için passo.com.tr ve Rams Park gişelerinden işlem yapabilecekler. Peki, Galatasaray-Sivasspor maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? İşte Galatasaray-Sivasspor bilet fiyatları 2025

29 Nisan 2025 Salı 12:15 - Güncelleme:
Galatasaray-Sivasspor maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? Galatasaray-Sivasspor bilet fiyatları 2025
ABONE OL

Galatasaray ile Sivasspor arasında oynanacak kritik karşılaşma için geri sayım başladı. Taraftarlar, 3 Mayıs Cumartesi günü oynanacak maçın bilet satış tarihini ve fiyatlarını merak ediyor. Şampiyonluk yarışının kritik virajında bu mücadeleye yoğun ilgi gösterilmesi bekleniyor. 3 Mayıs Cumartesi günü oynanacak maçın bilet satış tarihi her iki takımın da taraftarlarının gündeminde yer alıyor. Buna göre, Galatasaray-Sivasspor maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? İşte Galatasaray-Sivasspor bilet fiyatları 2025

GALATASARAY-SİVASSPOR BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKIYOR?

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışının kaderini belirleyecek maçlardan biri olan Galatasaray-Sivasspor karşılaşması için taraftarlar büyük bir heyecan yaşıyor. 3 Mayıs Cumartesi günü saat 19.00'da RAMS Park'ta oynanacak kritik mücadelede tribünleri doldurmak isteyen sarı-kırmızılı taraftarlar, biletlerin satış tarihini ve fiyatlarını merakla bekliyor.

Galatasaray kulübü, henüz resmi bir açıklama yapmasa da kulübe yakın kaynaklardan alınan bilgilere göre Galatasaray-Sivasspor maçı biletlerinin 30 Nisan 2025 tarihinde satışa sunulması planlanıyor. Bilet satışlarının GS Bonus kart sahiplerine öncelikli olarak açılması, ardından genel satışa geçilmesi bekleniyor.

GALATASARAY-SİVASSPOR MAÇI BİLET FİYATLARI 2025

Şampiyonluk yarışında büyük öneme sahip Galatasaray-Sivasspor mücadelesi için taraftarlar heyecanla bilet satış tarihini bekliyor. 3 Mayıs'ta RAMS Park'ta oynanacak maçın biletlerinin ortalama fiyatları belli oldu.

Şu ana kadar bilet fiyatlarına dair resmi bir duyuru yapılmasa da, önceki iç saha maçları baz alındığında fiyatların farklı kategorilere göre 950 TL ile 14.000 TL arasında değişmesi bekleniyor. VIP ve loca biletlerinin ise yine daha yüksek bir fiyat aralığında olması muhtemel.

Özellikle maraton ve kale arkası tribünlerinde yoğun talep oluşması beklenirken, taraftarların biletlerini hızlıca temin etmeleri öneriliyor. Satışa çıkar çıkmaz büyük bir yoğunluk yaşanması olası.

GALATASARAY ŞAMPİYONLUK YOLUNDA TARAFTARINA GÜVENİYOR

Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, Sivasspor karşısında alacağı üç puanla şampiyonluk hedefine bir adım daha yaklaşmak istiyor. Teknik direktör Okan Buruk ve öğrencileri, her zamanki gibi dolu tribünler önünde mücadele ederek avantajı korumayı hedefliyor.

  • Galatasaray-Sivasspor
  • bilet satışı
  • maç biletleri

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.