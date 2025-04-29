Galatasaray-Sivasspor maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? Galatasaray-Sivasspor bilet fiyatları 2025

Galatasaray ile Sivasspor arasında oynanacak kritik karşılaşma için geri sayım başladı. Taraftarlar, 3 Mayıs Cumartesi günü oynanacak maçın bilet satış tarihini ve fiyatlarını merak ediyor. Şampiyonluk yarışının kritik virajında bu mücadeleye yoğun ilgi gösterilmesi bekleniyor. 3 Mayıs Cumartesi günü oynanacak maçın bilet satış tarihi her iki takımın da taraftarlarının gündeminde yer alıyor. Buna göre, Galatasaray-Sivasspor maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? İşte Galatasaray-Sivasspor bilet fiyatları 2025

GALATASARAY-SİVASSPOR BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKIYOR?

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışının kaderini belirleyecek maçlardan biri olan Galatasaray-Sivasspor karşılaşması için taraftarlar büyük bir heyecan yaşıyor. 3 Mayıs Cumartesi günü saat 19.00'da RAMS Park'ta oynanacak kritik mücadelede tribünleri doldurmak isteyen sarı-kırmızılı taraftarlar, biletlerin satış tarihini ve fiyatlarını merakla bekliyor.

Galatasaray kulübü, henüz resmi bir açıklama yapmasa da kulübe yakın kaynaklardan alınan bilgilere göre Galatasaray-Sivasspor maçı biletlerinin 30 Nisan 2025 tarihinde satışa sunulması planlanıyor. Bilet satışlarının GS Bonus kart sahiplerine öncelikli olarak açılması, ardından genel satışa geçilmesi bekleniyor.

GALATASARAY-SİVASSPOR MAÇI BİLET FİYATLARI 2025

Şampiyonluk yarışında büyük öneme sahip Galatasaray-Sivasspor mücadelesi için taraftarlar heyecanla bilet satış tarihini bekliyor. 3 Mayıs'ta RAMS Park'ta oynanacak maçın biletlerinin ortalama fiyatları belli oldu.

Şu ana kadar bilet fiyatlarına dair resmi bir duyuru yapılmasa da, önceki iç saha maçları baz alındığında fiyatların farklı kategorilere göre 950 TL ile 14.000 TL arasında değişmesi bekleniyor. VIP ve loca biletlerinin ise yine daha yüksek bir fiyat aralığında olması muhtemel.

Özellikle maraton ve kale arkası tribünlerinde yoğun talep oluşması beklenirken, taraftarların biletlerini hızlıca temin etmeleri öneriliyor. Satışa çıkar çıkmaz büyük bir yoğunluk yaşanması olası.

GALATASARAY ŞAMPİYONLUK YOLUNDA TARAFTARINA GÜVENİYOR

Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, Sivasspor karşısında alacağı üç puanla şampiyonluk hedefine bir adım daha yaklaşmak istiyor. Teknik direktör Okan Buruk ve öğrencileri, her zamanki gibi dolu tribünler önünde mücadele ederek avantajı korumayı hedefliyor.