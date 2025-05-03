Galatasaray-Sivasspor maçının ilk 11'leri belli oldu mu? Galatasaray-Sivasspor maç kadrosu hazır!

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında şampiyonluk için mücadele eden Galatasaray, RAMS Park'ta Sivasspor'u ağırlıyor. Galatasaray-Sivasspor maç kadrosu hazır! Sezonun bitimine sayılı haftalar kala sarı kırmızılı ekip, sahasında oynayacağı bu kritik karşılaşmayı kazanarak liderlik koltuğundaki yerini korumak istiyor. 3 Mayıs Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Peki, Galatasaray-Sivasspor maçının ilk 11'leri belli oldu mu? İşte Galatasaray-Sivasspor maç kadrosu

Galatasaray, Süper Lig'de sahasında oynadığı son 15 maçta mağlubiyet yaşamadı (12 galibiyet, 3 beraberlik). Özellikle son 5 iç saha maçında kalesini gole kapatan sarı-kırmızılılar, RAMS Park'ta adeta duvar ördü.

Son 5 resmi maçını da kazanarak form grafiğini yukarı taşıyan Cimbom, bu süreçte 16 gol atıp sadece 3 gol yedi. Ligde 78 golle en çok gol atan ikinci takım olan Galatasaray, aynı zamanda 30 golle ligin en az gol yiyen takımı konumunda.

FORMDA İSİMLER VE KRİTİK DÖNÜŞLER

Victor Osimhen, 21 gollük performansıyla gol krallığında zirvede yer alıyor ve kariyer rekorunu kırmak için sadece 1 gole ihtiyaç duyuyor. Lucas Torreira ise son 6 maçta attığı 4 golle hücum gücüne önemli katkı sağlıyor. Kırmızı kart cezasını tamamlayan Barış Alper Yılmaz da yeniden kadroya döndü.

Ancak Galatasaray'da Osimhen, Davinson Sanchez ve Gabriel Sara sarı kart sınırında bulunuyor. Bu üç isim kart görmeleri durumunda Trabzonspor deplasmanında forma giyemeyecek.

SİVASSPOR'DA EKSİK ÇOK

Konuk ekipte kaleci Nikolic, orta saha oyuncusu Bieganski ve sağ bek Alaaddin Okumuş sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almıyor. Ligde 34 puanla alt sıralardan uzak durmaya çalışan Sivas temsilcisi, zorlu deplasmandan puan çıkarmak istiyor.

OSİMHEN VE SARA KART SINIRINDA, OKAN BURUK'UN ELİ GÜÇLÜ

Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Mauro Icardi dışında eksik oyuncu bulunmuyor. Kırmızı kart cezasını tamamlayan Barış Alper Yılmaz, yeniden ilk 11'deki yerini alacak. Ancak teknik ekip, sarı kart sınırındaki Victor Osimhen, Gabriel Sara ve Davinson Sanchez'e dikkat etmek zorunda. Bu isimlerin kart görmesi halinde Trabzonspor deplasmanında cezalı duruma düşecekler.

SİVASSPOR'DA SAKATLIKLAR CAN SIKIYOR

Rakip Sivasspor'da ise işler pek yolunda gitmiyor. Kaleci Djordje Nikolic, savunma oyuncuları Uğur Çiftçi ve Alaaddin Okumuş ile birlikte orta saha oyuncuları Charisis ve Bieganski, sakatlıkları nedeniyle İstanbul kafilesinde yer almadı. Eksiklere rağmen Sivasspor, deplasmandan puan ya da puanlarla dönerek üst sıralara tırmanma hedefini sürdürüyor.

İlk 11'ler Netleşiyor: Galatasaray Tam Kadro Sahada

Teknik direktörlerin son taktik çalışmalarıyla birlikte muhtemel kadrolar da belli oldu. İşte iki takımın sahaya çıkması beklenen 11'leri:

Galatasaray Muhtemel 11:

Muslera – Kaan Ayhan, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı – Torreira, Lemina – Yunus Akgün, Gabriel Sara, Barış Alper Yılmaz – Victor Osimhen

Sivasspor Muhtemel 11:

Ali Şaşal Vural – Murat Paluli, Radakovic, Camara, Ziya Erdal – Moutoussamy, Tolga Ciğerci – Koita, Efkan Bekiroğlu, Max Gradel – Rey Manaj

ŞAMPİYONLUK YOLUNDA HER PUAN ALTIN DEĞERİNDE

Galatasaray, bu maçı kazanarak hem puan farkını korumak hem de psikolojik üstünlüğünü devam ettirmek istiyor. Sivasspor ise güçlü rakibine karşı dirençli futboluyla sürpriz yapmayı hedefliyor. RAMS Park'ta oynanacak bu mücadele, sezonun kader maçlarından biri olmaya aday.