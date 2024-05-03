Galatasaray, Sivasspor mesaisini sürdürüyor

Galatasaray Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında 5 Mayıs Pazar günü EMS Yapı Sivasspor'u konuk edeceği karşılaşmanın hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanla sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre dinamik ısınmayla başlayan antrenman iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idman taktik çalışmasıyla sona erdi.

Galatasaray, yarın saat 18.00'de yapacağı antrenmanla Sivasspor müsabakasının hazırlıklarını tamamlayacak.