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Spor

Galatasaray, Skriniar'da ısrarcı! Sarı kırmızılılar vazgeçmiyor

Trendyol Süper Lig ekiplerinden lider Galatasaray, transfer çalışmalarına devam ediyor. Sarı kırmızılılar, PSG'de forma giyen Milan Skriniar'ı kadrosuna katmaktan vazgeçmiyor.

Haber Merkezi2 Ocak 2025 Perşembe 00:05 - Güncelleme:
Galatasaray, Skriniar'da ısrarcı! Sarı kırmızılılar vazgeçmiyor
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Ara Transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, yeni yılın ilk takviyesini savunma hattına yapmayı planlıyor.

PSG'de forma giyen Milan Skriniar'ın adı bir süredir sarı-kırmızılı takımın gündeminde yer alıyor.

GALATASARAY TRANSFERDE ISRARCI

Sky Sport Almanya'nın haberine göre; Galatasaray henüz ne oyuncuyla ne de PSG ile anlaşmaya varabilmiş değil ancak transferden vazgeçmiyor.

Galatasaray'ın transferi satın alma opsiyonlu kiralık olarak gerçekleştirmek istediği belirtiliyor.

29 yaşındaki savunma oyuncusunun Fransız takımıyla 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor. Milan Skriniar bu sezon 5 maça çıktı ve 381 dakika süre aldı.

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