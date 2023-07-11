Galatasaray Socar ile yaptığı anlaşmanın şartlarını duyurdu

Kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray Spor Kulübü ve Azerbaycan'ın enerji devi SOCAR arasında 2023-2024 sezonundan başlamak üzere tüm branşları kapsayan üç yıllık Sponsorluk Reklam ve Tanıtım Hakları sözleşmesi imzalandı.

Yapılan anlaşmaya göre Galatasaray Spor Kulübü enerji sponsoru olan SOCAR, sarı kırmızılı takımın UEFA organizasyonu altında oynayacağı tüm Avrupa maçlarında giyeceği formanın göğüs kısmında da yer alacak." ifadeleri kullanıldı.

GALATASARAY'IN KAZANACAĞI PARA

Sarı kırmızılı takım, yaptığı açıklamada yıllığı 5 milyon eurodan 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Galatasaray'ın KAP'a yaptığı açıklamada, "SOCAR Turkey Enerji A.Ş., işbu Sözleşme uyarınca her bir sözleşme yılı için EURO 5.000.000 + KDV olmak üzere toplamda EURO 15.000.000 + KDV ödeme yapacaktır. Sponsorluk bedelinin şirketimiz ile Galatasaray Spor Kulübü ile dağılımı ise bilahare açıklanacaktır." denildi.