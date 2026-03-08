İSTANBUL 10°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Mart 2026 Pazar / 20 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,0754
  • EURO
    51,2133
  • ALTIN
    7301.96
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray, son 5 Beşiktaş derbisinin 4'ünde kırmızı kart gördü
Spor

Galatasaray, son 5 Beşiktaş derbisinin 4'ünde kırmızı kart gördü

Galatasaray, Beşiktaş ile oynadığı son 5 derbinin 4'ünde kırmızı kart gördü. Sarı-kırmızılı ekip son olarak Leroy Sane'nin atılmasıyla derbiyi 10 kişi tamamladı.

IHA8 Mart 2026 Pazar 01:01 - Güncelleme:
Galatasaray, son 5 Beşiktaş derbisinin 4'ünde kırmızı kart gördü
ABONE OL

Galatasaray, Beşiktaş ile oynadığı son 5 derbinin 4'ünde müsabakayı 10 kişi tamamladı.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray, Beşiktaş'a konuk olduğu mücadeleden 1-0 galip ayrılırken, 10 kişi kaldı. Müsabakanın 62. dakikasında VAR'ın uyarısıyla Leroy Sane - Rıdvan Yılmaz pozisyonunu izleyen hakem Ozan Ergün, Sane'ye direkt kırmızı kart gösterdi. Cimbom geri kalan dakikaları 10 kişi tamamladı.

Galatasaray, Beşiktaş ile oynadığı son 5 derbide 4 kırmızı kart gördü. Bu süreçteki derbilerde sarı-kırmızılılarda Victor Nelsson, Przemysaw Frankowski, Davinson Sanchez ve Leroy Sane, kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

ÖNERİLEN VİDEO

İran'a ağır bombardıman: Hamaney'in konutu böyle vuruldu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.