Galatasaray son dakika transfer haberleri 26 Ocak (Galatasaray'ın transfer gündeminde kimler var?)

Galatasaray son dakika transfer haberleri 26 Ocak 2019 Cumartesi günü yeni gelişmeler yaşanıyor. Sosyal medya üzerinden gündem olan; Galatasaray'ın transfer gündeminde kimler var, son dakika transfer haberleri, flaş gelişmeleri neler, ile ilgili merak edilenleri bu haberimiz üzerinde derledik. Alınan bilgilere göre; Galatasaray'da golcü transferi için seferberlik ilan edildi. Sarı-kırmızılıların 2 yıldız isim için görüşmeler yaptığı öğrenildi. İşte Galatasaray'ın son dakika transfer gelişmeleri...

Galatasaray, golcü transferi için çalışmalarına tam gaz devam ediyor. Sarı-kırmızılı takıma 2 önemli ismin yakın olduğu ortaya çıktı.

Fatih Terim'in büyük bir istekle beklediği forvet transferi bu akşam oynanacak Göztepe karşılaşmasına da yetişemedi. Transferi bitti gözüyle bakılan Alan Carvalho'da da pürüz çıkması sarı kırmızılı yönetimi kontraya soktu. Başkan Mustafa Cengiz, İdari Menajer Şükrü Hanedar'a yetki verdi ve İtalya'dan en az bir forvetle gelmesini istedi!

Kadrosunda mevkiisi forvet olan bir futbolcusu bulunmayan Galatasaray, bu akşam 19:00'da Göztepe deplasmanında 3 puan arayacak. Sezon başında Gomis'in satılmasından sonra transfer yapılamamış taraftara "Ocak ayını bekleyin" mesajı verilmişti. Ligin başlamasının üzerinden 2 hafta geçmesine rağmen Galatasaray yönetimi forvet transferini bitiremedi. Abdürrahim Albayrak Dubai seferinden de Alan ve Pato'yu alamadan gelince taraftar isyan etti!

İNGİLİZLER AUSTIN'İ YAZDI



İngiliz basını, Galatasaray'ın Southampton'dan Charlie Austin'e talip olduğunu duyurdu.

Southampton'ın bu ay içerisinde ayrılabileceğini duyurduğu 29 yaşındaki oyuncu için sarı-kırmızılı takımın devrede olduğu belirtildi.

IGHALO AVRUPA'YA DÖNMEK İSTİYOR!



Galatasaray'ın forvet transferi listesinde ilk sırada Nijeryalı golcü Odıon Ighalo var! Odıon Ighalo da tıpkı Alan Carvalho gibi Çin'de forma giyiyor. Changchun Yatai takımının en değerli oyuncusu olan Ighalo adını Premier Lig'de Watford formasıyla duyurdu ve geçen sezon devre arasında 23 milyon € bonservis bedeliyle Çin'e tranfer oldu.



Yıldız golcü Ighalo'ya Türkiye'den ve İngiltere'den teklifler olduğu Nijerya milli takım teknik direktörü tarafından doğrulandı. Yıldız oyuncu daha önce Udinese, Granada, Cesena ve Watford takımlarında top koşturdu.

SÜPER LİG'İN GOL KRALI DİAGNE PAZARLIĞI!



Mbaye Diagne bu sezon attığı 20 golle Avrupa kulüplerini de peşine taktı! Güçlü fiziği ile dikkat çeken Diagne, hem iki ayağıyla attığı hem de kafayla attığı gollerle taraflı tarafsız herkesin ilgisini çekti. Galatasaray Mbaye Diagne transferi için Kasımpaşa ile temasa geçti...



Kasımpaşa, Mbaye Diagne için Galatasaray'dan 15 milyon € bonservis bedeli talep etti! Oyuncusunu satmaya yanaşmayan Kasımpaşa'nın bu tavrı sonrasında Galatasaray kendi içinde bir karar verecek. Galatasaray'ın bu transfer için en fazla 7.5 milyon € bütçe ayırdığı ifade ediliyor. Mbaye Diagne de Galatasaray'da forma giymek istiyor.

BENJAMİN TETTEH



Benjamin Tetteh için hala olumlu sinyaller var. Sparta Prag başkanı Tetteh için 10 milyon € bonservis bedeli talep ediyor ayrıca bu paranın tamamının da nakit olmasını istiyor.



Benjamin Tetteh için İtalya Serie A'dan ve İngiltere Premier Lig'den de teklifler var bu aşamada Galatasaray'ın Tetteh'i transfer etmek için istenilen bonservis bedelini ödemesi gerekiyor. Tetteh'in Galatasaray'ı istemesi bu transferin olma ihtimalini ayakta tutarken Galatasaray pazarlıklarla bonservis bedelini aşağıya çekmeye çalışıyor.

FELİPE CAİCEDO



Felipe Caicedo konusunda Lazio'ya 3 milyon € teklif eden Galatasaray oyuncunun kendisiyle de anlaştı fakat Benjamin Tetteh ve ilk tercih olan diğer isimler olmazsa Felipe transferi noktalanacak. Bu yüzden Galatasaray yönetimi Felipe Caicedo transferinde aceleci davranmıyor.



Felipe Caicedo da Lazio'dan önce Basel, Manchester City, Sporting Lizbon, Malaga, Levante, Lokomotiv Moskova, Al-Jazira ve Espanyol takımlarında forma giydi.

CLINTON N'JIE



Marsilya forması giyen Clınton N'Jıe Galatasaray'ın bir diğer forvet alternatifi olarak dikkat çekiyor. Clinton N'Jie, 15 Ağustos 1993 yılında Kamerun'da doğdu. Olimpik Lyon altyapısından yetişen N'Jiye, 2015 yılında Tottenham'a 14 milyon € bonservis bedeliyle transfer oldu.



Kiralık olarak Marsilya'ya transfer olduktan sonra bonservisi de Fransız ekibi tarafından 7 milyon €'ya alındı. Clinton N'Jie santrafor sağ kanat ve sol kanat mevkiilerinde de görev yapabiliyor.

CLINTON N'JIE



Marsilya forması giyen Clınton N'Jıe Galatasaray'ın bir diğer forvet alternatifi olarak dikkat çekiyor. Clinton N'Jie, 15 Ağustos 1993 yılında Kamerun'da doğdu. Olimpik Lyon altyapısından yetişen N'Jiye, 2015 yılında Tottenham'a 14 milyon € bonservis bedeliyle transfer oldu.



Kiralık olarak Marsilya'ya transfer olduktan sonra bonservisi de Fransız ekibi tarafından 7 milyon €'ya alındı. Clinton N'Jie santrafor sağ kanat ve sol kanat mevkiilerinde de görev yapabiliyor.