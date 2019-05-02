17°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,9691
  • 6,6968
  • 243.966
  • 95.003
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Galatasaray son dönemde derbilerde zorlanıyor

Spor Toto Süper Lig'de 5 Mayıs Pazar günü Beşiktaş'ı konuk edecek Galatasaray, son dönemde derbi kazanmakta zorlanıyor.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de önemli rakipleri Beşiktaş ve Fenerbahçe ile oynadığı son 15 karşılaşmanın sadece birinden galibiyetle ayrılabildi.
 
Galatasaray, söz konusu müsabakalarda 7 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşadı.
 
Sarı-kırmızılı takım, bu sürede Beşiktaş ile yaptığı 7 derbinin birini kazanırken birinde berabere kaldı, beşini kaybetti. Galatasaray, Fenerbahçe ile oynadığı 8 derbide ise 6 beraberlik ve 2 mağlubiyet gördü.
 
Rakipleriyle oynadığı bu 15 derbide 9 gol atan sarı-kırmızılı takım, kalesinde ise 17 gole engel olamadı.
 
Türk Telekom Stadı derbi karnesi
 
Galatasaray, 2011 Ocak'ta açılışı yapılan Türk Telekom Stadı'nda oynadığı derbi maçlarda 5 kez yenildi.
 
Türk Telekom Stadı'nda bugüne kadar tamamı Süper Lig'de olmak üzere 18 derbi müsabakası oynayan sarı-kırmızılı ekip, 9 kez kazanırken 4 kez de eşitliği bozamadı.
 
Sahasındaki 18 derbide rakip ağları 24 kez havalandıran sarı-kırmızılı takım, kalesinde ise 17 gol gördü.
 
AA
 
 

Rusya, Baltık Denizi´nde füze ateşledi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Trump'ın Türkiye ziyareti ile ilgili flaş açıklama

Trump'ın Türkiye ziyareti ile ilgili flaş açıklama

KHK ile ihraç edilenler, sandıklarda görevlendirilmiş

KHK ile ihraç edilenler, sandıklarda görevlendirilmiş

Barajın kapağı patladı, sel sularına kapılanlar var

Barajın kapağı patladı, sel sularına kapılanlar var

PYD'li teröristler 'Öcalan düşecek' yazısına hırs yaptı

PYD'li teröristler 'Öcalan düşecek' yazısına hırs yaptı

Başkan Erdoğan açıkladı: Bu gece gözaltına alındılar

Başkan Erdoğan açıkladı: Bu gece gözaltına alındılar

Uzak Doğu'ya gönderiliyor: Türkiye'ye ciddi anlamda getirisi var

Uzak Doğu'ya gönderiliyor: Türkiye'ye ciddi anlamda getirisi var

Kayıp çocuklardan müjdeli haber! İşte ilk görüntüler

Kayıp çocuklardan müjdeli haber! İşte ilk görüntüler

İçişleri Bakanlığı’nın güvenlik tedbirleri sonuç verdi

İçişleri Bakanlığı’nın güvenlik tedbirleri sonuç verdi
 

POPÜLER HABERLER

Akılalmaz görüntüler! 2 kurşun yedi sopayla direndi...

Akılalmaz görüntüler! 2 kurşun yedi sopayla direndi...

Dünyada bir ilk! Böbrek nakli için 'drone' kullanıldı...

Dünyada bir ilk! Böbrek nakli için 'drone' kullanıldı...

Billboard Müzik Ödülleri: Arya Stark'a teşekkür eden Drake, rekor kırdı

Billboard Müzik Ödülleri: Arya Stark'a teşekkür eden Drake, rekor kırdı

Josef Sural'ın eşinden duygulandıran paylaşım

Josef Sural'ın eşinden duygulandıran paylaşım

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA