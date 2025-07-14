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Spor

Galatasaray son teklifini iletmişti! Napoli'den Osimhen kararı

Galatasaray ile Napoli arasındaki Osimhen pazarlığında yeni bir gelişme daha yaşandı. İtalyan ekibi sarı-kırmızlıların golcü oyuncu için yaptığı teklif bir kez daha reddetti.

Haber Merkezi14 Temmuz 2025 Pazartesi 19:38 - Güncelleme:
Galatasaray son teklifini iletmişti! Napoli'den Osimhen kararı
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Galatasaray, Victor Osimhen transferi için tüm imkanlarını seferber ederken, Napoli cephesinden gelen istekler süreci zorluyor.

İtalyan gazeteci Matteo Moretto'nun aktardığına göre; Napoli, sarı-kırmızılıların 40 milyon euroluk peşin ödeme teklifini kabul etti. Ancak geri kalan 35 milyon euronun 2026 yılında ödenmesini talep etti.

SONRAKİ SATIŞTAN PAY İSTEDİ

Napoli'nin istekleri bununla da sınırlı kalmadı. İtalyan kulübü, Nijeryalı golcünün ileride başka bir takıma transferi halinde satıştan yüzde 20 pay da talep etti.

NAPOLI'DEN RET

Napoli, Galatasaray'ın Victor Osimhen için yaptığı 40 + 35 milyon euroluk teklifini reddetti. Galatasaray Yönetimi başka bir teklif sunmayacağını belirtti ve şu an için görüşmeler tıkandı.

NAPOLİ AÇIKLAMA YAPTI

İtalyan temsilcisi, Victor Osimhen için açıklama yaptı.

Napoli Antrenman Tesisleri'nde yeni sezon hazırlıklarına başlayan İtalyan temsilcisinde Victor Osimhen'in antrenmana katılmadığı duyuruldu.

Açıklamada, "Victor Osimhen antrenmanda yer almadı. Oyuncu sağlık raporlarını kulübe sundu" ifadelerine yer verdi.

  • Osimhen transfer
  • Galatasaray Napoli
  • Teklif

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