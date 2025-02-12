Galatasaray sonunda muradına erdi!

Sezon başından beri sol beke çare arayan Galatasaray, transferin son gününde uzun süredir istediği Eren Elmalı'yı renklerine bağladı. Dün sabah Trabzonspor'la idmana çıkan Elmalı'nın ayrılma ihtimali yok gibi görünüyordu. Ancak öğlenden sonra rüzgar tersine döndü. Trabzonspor, 3.5 milyon euro karşılığı olan 129.7 milyon TL transfer ücreti artı başarıya bağlı 18.5 milyon TL (500 bin euro) karşılığında olur yanıtı verdi. Düne kadar Eren Elmalı'nın ayrılmasını istemeyen Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş'in de onayı alındıktan sonra Eren Elmalı, İstanbul'un yolunu tuttu ve Galatasaray'la 3.5 yıllık mukavele imzaladı. Gaziantep FK'dan Mustafa Eskihellaç transferinin yapılması Şenol Güneş'in ikna olmasında önemli rol oynadı. Bordo-Mavililer, sol bek alternatifi olarak da U19 takımından Bircan Tibukoğlu'yla kısa sürede profesyonel sözleşme imzalayacak. 24 yaşındaki Eren Elmalı, Trabzonpor ile toplam 111 maça çıktı, 1 gol ve 6 asistlik performans gösterdi.