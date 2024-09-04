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Spor

Galatasaray sözleşmesini feshetti! Sergio Oliveira, Yunanistan yolcusu

Galatasaray, Sergio Oliveira'nın sözleşmesinin feshedildiğini TFF'ye bildirdi. Portekizli orta sahanın, Yunanistan ekibi Olympiakos'a imza atması bekleniyor.

4 Eylül 2024 Çarşamba 21:58 - Güncelleme:
Galatasaray sözleşmesini feshetti! Sergio Oliveira, Yunanistan yolcusu
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Galatasaray'da gözden çıkarılan Sergio Oliveira ile yollar ayrıldı.

Sarı-kırmızılılar, Portekizli futbolcunun sözleşmesinin feshedildiğini TFF'ye bildirdi.

Sergio Oliveira, Olympiakos imza atacak. SDNA'da yer alan habere göre; Yunan ekibi, Sergio Oliveira ile 2 yıllık anlaşma sağladı.

YUNANİSTAN'A GİTTİ

Oliveira, Galatasaray'dan ayrılık sonrası özel uçakla Atina'ya hareket etti. Oliveira, sağlık kontrollerinden sonra kendisini Olympiakos'a bağlayacak sözleşmeye imza atacak.

5.8 MİLYON EURO TAZMİNAT ÖDENECEK

Sarı kırmızılı takım, Sergio Oliveira'ya 3 yıla yayılan taksitlerle toplam 5,8 milyon euro tazminat ödeyecek.

OYUNCUNUN RAKAMLARI

Galatasaray, Sergio Oliveira'yı 2022 yazında 3 milyon euro bonservis bedeliyle transfer etmişti. 32 yaşındaki orta saha sarı kırmızılı formayı 58 kez giydi ve 6 gol, 7 asistlik performans sergiledi.

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