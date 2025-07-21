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Spor

Galatasaray sözleşmeyi gönderdi! Victor Osimhen'in imzası bekleniyor

Galatasaray uzun süredir kadrosuna katmak için yoğun mesai harcadığı Nijeryalı golcü Victor Osimhen transferini resmiyete dökmeye hazırlanıyor. Osimhen için Napoli ile anlaşma sağlayan sarı kırmızılı ekip kontratı oyuncuya gönderdi. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ21 Temmuz 2025 Pazartesi 14:35 - Güncelleme:
Galatasaray sözleşmeyi gönderdi! Victor Osimhen'in imzası bekleniyor
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Galatasaray, Victor Osimhen transferini resmiyete dökmeye hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılar, Osimhen'in transferi için Napoli ile anlaşma sağladı.

ANLAŞMANIN ŞARTLARI

Galatasaray, Victor Osimhen için Napoli'ye 40 milyon euroyu peşin olarak ödeyecek. Geriye kalan 35 milyon euro ise 2026 yılına kadar taksitli şekilde verilecek. Ayrıca sözleşmede performansa bağlı olarak 5 milyon euroluk bonus maddesi yer alıyor.

Galatasaray, Osimhen'i ileride başka bir kulübe satması durumunda elde edilecek karın %10'unu da Napoli'ye verecek. Anlaşmanın dikkat çeken şartlarından biri ise Osimhen'in önümüzdeki iki yıl boyunca İtalyan kulüplerine satılamayacak olması.

GALATASARAY SÖZLEŞME YOLLADI

Galatasaray, bu gelişmelerin ardından incelemesi ve imzalaması için Victor Osimhen'e kontratları gönderdi.

OKAN BURUK'UN SÖZLERİ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Victor Osimhen transferi için basın mensuplarına şu sözleri kullanmıştı:

"Osimhen'de sona doğru yaklaştık, her şey olumlu. Kısa bir zaman içerisinde transferin sonlanacağını umuyoruz. Bütün transfer planımız onunla alakalı. Öncelikle oyuncu elimizden çıkartmamız gerekecek. Transferde de önceliğimiz Osimhen ve kaleci transferi."

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