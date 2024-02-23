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  • Galatasaray-Sparta Prag maçı sonrası olay! Tansiyon yükseldi, kavga çıktı
Spor

Galatasaray-Sparta Prag maçı sonrası olay! Tansiyon yükseldi, kavga çıktı

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Sparta Prag'a 4-1 mağlup oldu ve Avrupa defteri kapandı. Maçın ardından ise saha içi bir anda karıştı ve iki taraf arasında kavga çıktı. İşte o anlar...

23 Şubat 2024 Cuma 09:13 - Güncelleme:
Galatasaray-Sparta Prag maçı sonrası olay! Tansiyon yükseldi, kavga çıktı
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Galatasaray, Sparta Prag ile oynadığı maçtan 4-1'lik mağlubiyetle ayrıldı ve UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti.

MAÇ SONU OLAY

Karşılaşmanın ardından iki takım oyuncuları ve teknik heyetleri arasında büyük gerginlik yaşandı. Galatasaraylı futbolcular, Abdülkerim Bardakcı'yı sakinleştirmekte zorluk yaşadı.

KIRMIZI KART ÇIKTI!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, karşılaşmanın ardından yaşanan gerginlik sonrası kırmızı kart gördü.

OKAN BURUK'TAN AÇIKLAMA

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, maç sonu yaşanan olaylar için, "Maç sonu yaşanan olaylar bize yakışmadı, yaşananlardan dolayı özür dilemek istiyorum. Maç içerisinde bir gerginlik oldu. Lukas Haraslin de soyunma odasında yanımıza geldi, özür diledi. Ben de ona sarıldım ve tebrik ettim. Maç sonunda yaşanan karışıklık nedeniyle özür dilemek istiyorum. Dördüncü hakem görevini maç içerisinde yapsaydı, bunlar olmazdı." sözlerini kullandı.

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