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Spor

Galatasaray, Sparta Prag maçına hazır

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Play-Off turu rövanşında deplasmanda Sparta Prag ile karşılaşacak olan Galatasaray'da maçın hazırlıkları tamamlandı.

IHA21 Şubat 2024 Çarşamba 14:59 - Güncelleme:
Galatasaray, Sparta Prag maçına hazır
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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Play-Off turu rövanşında deplasmanda Çekya ekibi Sparta Prag ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık olarak gerçekleştirilen antrenman dinamik ısınmayla ve koşu çalışmalarıyla başladı. Daha sonra iki gruba ayrılan futbolcular, top kapma çalışması yaptı. Antrenmanın kapalı olan bölümünde ise Sparta Prag maçının taktiği üzerinde duruldu.

Antrenmanda Hakim Ziyech, Serge Aurier ve Tanguy Ndombele bireysel çalıştı.

Çalışmalarını tamamlayan sarı-kırmızılılar, saat 17.00'de maçın oynanacağı Çekya'nın Prag şehrine gidecek.

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