Fatih Terim ile Fenerbahçe Başkanı Ali Koç arasındaki gerilim sonrasında iş ilginç boyutlara ulaşmıştı. İkili arasındaki her şey, Koç'un Terim'in TFF'den aldığı tazminatı dile getirmesiyle başlamıştı.

Bunun üzerine Terim'in avukatı buna karşılık vermiş, ancak Fenerbahçe başkanı geri adım atmamıştı. Yaz dönemindeki bu tartışmaların ardından her şey unutulduğu düşünülüyordu ki, aslında ateşin küllenmediği görüldü.

İlk olarak Galatasaray'ın 3-2 galip geldiği Kayserispor deplasmanından sonra Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay ile görüşen Terim, Koç grubunun işletmeciliğini yaptığı "Divan Restoranı"nın Türk Telekom Stadı'nda da bir şubesinin bulunduğunu hatırlatmıştı.

Koç ile büyük gerginlik yaşayan tecrübeli teknik adam, neden Koç grubu ile devam edildiğini sordu.

Sarı-kırmızılı yönetici ise Divan Lokantası ile sözleşmelerinin devam ettiğini dile getirerek, bunun sonlanmasının ardından duruma bakabileceklerini dile getirdi. Terim bunun üzerine Günay'a, "Eğer tazminat için paranız yoksa ben öderim" demişti.

Bu gelişmelerin ardından Galatasaray, Divan restoranıyla olan anlaşmayı iptal etti.

SÖZLEŞME FESHEDİLDİ

Sarı-kırmızılı yönetim, Türk Telekom Stadı'nda hizmet veren Divan Restoranı'nın sözleşmesini feshetti. Sarı-kırmızılılar Divan'la yapılan anlaşmayı bozduğu için 500 bin dolar tazminat ödeyecek.