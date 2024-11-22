Galatasaray, Sportiva karşısında farka gitti

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası J Grubu 5. hafta maçında Galatasaray Çağdaş Faktoring, deplasmanda Portekiz ekibi Sportiva'yı 32 sayı farkla 76-44 mağlup etti.

Bu sonuçla sarı-kırmızılılar, 4. galibiyetini alarak son maçlar öncesi play-off turuna yükselmeyi garantiledi.

Pavilhao Sidonio Serpa Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya etkili başlayan Galatasaray, ilk çeyreği 28-16, devreyi de 42-20 önde tamamladı.

İkinci yarıda da üstün oyununu sürdüren sarı-kırmızılı takım, final periyoduna 59-31 üstün gittiği müsabakayı 76-44 kazandı.

Sarı-kırmızılılarda Jisu Park 16, Ayşe Cora 12 ve Cecilia Zandalasini 11 sayı ile galibiyette önemli rol oynadı. Portekiz ekibinde ise Alison Cyreena Lewis'ın 19, Pamela-Therese Effangova'nın 12 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.

Galatasaray Çağdaş Faktoring, gruptaki 6. ve son maçında 27 Kasım Çarşamba günü sahasında Çekya ekibi KP TANY Brno ile karşı karşıya gelecek.