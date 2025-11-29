İSTANBUL 16°C / 10°C
Spor

Galatasaray stoper hedefini belirledi! Nino için 15 milyon euro hazır

Galatasaray'ın devre arası transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Stoper takviyesini öncelikli hedef olarak belirleyen sarı-kırmızılılar, rotasını Rusya'ya çevirdi ve Brezilyalı savunmacı Nino için temaslarını hızlandırdı.

29 Kasım 2025 Cumartesi 08:12
Galatasaray stoper hedefini belirledi! Nino için 15 milyon euro hazır
Stoper takviyesi yapmak isteyen Galatasaray, ara transferdeki hedefini belirledi. İspanyol basınından Fichajes'in haberine göre; Sarı-Kırmızılılar, Zenit forması giyen Brezilyalı stoper Nino için temaslarını hızlandırdı.

Zenit'in ocak 2024'te Fluminense'den yaklaşık 5 milyon euroya kadrosuna kattığı 28 yaşındaki savunmacı, Rusya'da istikrarlı performansıyla dikkat çekmiş ve hem Avrupa'dan hem Güney Amerika'dan birçok kulübün radarına girmişti. Nino, kariyerinin en olgun dönemlerinden birini yaşarken, özellikle Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etme fırsatı nedeniyle Galatasaray'a sıcak bakıyor. Sarı-Kırmızılılar'ın oyuncu için yaklaşık 15 milyon euro seviyesinde bir teklif sunmaya hazırlandığı belirtiliyor. Galatasaray cephesi, Nino'nun uluslararası tecrübesi, taktik disiplinindeki güvenilirliği ve savunma liderliği sayesinde Avrupa hedefleyen kadroya "anında katkı" sunacağını düşünüyor. 15 milyon euroluk teklif, Zenit'i ikna edebilir. Taraflar arasında görüşmeler olumlu ilerliyor. Oyuncunun Galatasaray'da forma giymeye istekli olması da süreci hızlandıran bir unsur. Brezilya kulüpleri Nino'yu geri getirmek istese de ekonomik güç dengesinin Galatasaray lehine olduğu açık.

