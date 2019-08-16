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Galatasaray şu ana kadar yaptığı 8 transfer için kasasından sadece 2,1 milyon Euro çıkardı

Şu ana kadar tam 8 transfer yapan Galatasaray, bu oyuncular için kasasından sadece 2,1 milyon euro çıkardı.

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TM Dijital Haber Merkezi

Transfer sezonuna hızlı başlayan ve ilk adım olarak yerli futbolcuları kadrosuna katan Galatasaray’ın bu oyunculara bonservis bedeli ödememesi taraftarları bir hayli memnun etti.

SERİ 25 N’ZONZİ 23 MİLYON EURO!

Adem Büyük, Jimmy Durmaz, Şener Özbayraklı, Okan Kocuk gibi tecrübeli isimleri bedavaya alan Cimbom, Emre Mor için sadece 600 bin Euro kiralama ücreti öderken, sarı kırmızı yönetimin yabancı transferlerde de aynı yolu izlemesi dikkatlerden kaçmadı. Transfermarkt’a göre şu anda piyasa değeri 25 milyon Euro olarak görünen Seri’nin yalnızca 1,5 milyon euro’ya kiralanması ayakta alkışlanırken, Seri’nin yanı sıra N’Zonzi için de Roma’ya herhangi bir kiralama bedelinin ödenmemesi takdir topladı.

Daha önce klas futbolcu Ryan Babel’i de bedelsiz olarak kadrosuna katan Galatasaray şu ana kadar toplamda 8 transfer yaparken, bu oyuncuların toplam maliyetinin 2.1 milyon Euro olması Mustafa Cengiz ve Abdurrahim Albayrak’ın elini güçlendirdi.

Dünyaca ünlü yıldız golcü Falcao için de bonservis bedeli ödemek istemeyen Galatasaray, Fransız devi Monaco’yla sıkı pazarlıklarına devam ediyor.

Transfer edilen futbolcuların piyasa değerleri:

Şener Özbayraklı: 500 bin euro

Jimmy Durmaz: 2 milyon euro

Adem Büyük: 1 milyon euro

Okan Kocuk: 1,5 milyon euro

Emre Mor: 8 milyon euro

Ryan Babel: 5 milyon euro

Seri: 25 milyon euro

N'Zonzi: 23 milyon euro

Kız Kulesi´ne karşı tekmeli sopalı kavga!

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