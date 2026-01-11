İSTANBUL 11°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Ocak 2026 Pazar / 23 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,1388
  • EURO
    50,2459
  • ALTIN
    6251.35
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray, Süper Kupa'yı üst üste ikinci kez kaybetti
Spor

Galatasaray, Süper Kupa'yı üst üste ikinci kez kaybetti

Galatasaray, 2025 Turkcell Süper Kupa finalinde Fenerbahçe'ye 2-0 yenilerek Süper Kupa'yı üst üste ikinci kez kaybetti.

AA11 Ocak 2026 Pazar 00:35 - Güncelleme:
Galatasaray, Süper Kupa'yı üst üste ikinci kez kaybetti
ABONE OL

Galatasaray, 2025 Turkcell Süper Kupa finalinde Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup oldu.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılan maçta etkili bir performans sergileyemeyen sarı-kırmızılı takım, 28. dakikada Mattao Guendouzi, 48. dakikada ise Jayden Oosterwolde'nin gollerine engel olamadı.

Mücadelede net gol pozisyonu üretmekte zorlanan Galatasaray, sahadan 2-0 mağlup ayrıldı ve şampiyonluğu rakibine kaptırdı.

ATATÜRK OLİMPİYAT STADI'NDA ÜST ÜSTE İKİNCİ KEZ KAYBETTİ

Galatasaray, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılan üst üste ikinci Turkcell Süper Kupa finalinde de kazanamadı.

2024 Süper Kupa'da aynı statta Beşiktaş'a 5-0 mağlup olan sarı-kırmızılı ekip, 2024-2025 sezonu için yapılan mücadelede Fenerbahçe'ye 2-0 yenildi.

- Süper Kupa'da Fenerbahçe ile 8. randevuda dördüncü kez kaybetti

Galatasaray, 1965-1966 sezonundan bu yana "Cumhurbaşkanlığı Kupası" ve "Devlet Başkanlığı Kupası", son yıllarda da "Süper Kupa" adı altında düzenlenen organizasyonda 8. kez karşılaştığı Fenerbahçe'ye dördüncü kez mağlup oldu.

Altısı Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda yapılan 3 karşılaşmada Fenerbahçe 2, Galatasaray 1 kez şampiyonluk sevinci yaşadı. İki takım arasındaki 5. Süper Kupa mücadelesinde sarı-lacivertlier 2. kez kupayı kaldırdı. Galatasaray, 3 şampiyonlukta kaldı.

İki ekip arasında oynanan Süper Kupa maçlarının sonuçları şöyle:

SezonYerMaçSkor
1972-1973AnkaraFenerbahçe-Galatasaray2-1
1984-1985AnkaraFenerbahçe-Galatasaray1-1 (4-2 pen.)
1995-1996AnkaraGalatasaray-Fenerbahçe3-0
2011-2012ErzurumGalatasaray-Fenerbahçe3-2
2012-2013KayseriGalatasaray-Fenerbahçe1-0 (Uzatmada)
2013-2014ManisaFenerbahçe-Galatasaray0-0 (3-2 pen.)
2022-2023ŞanlıurfaGalatasaray-Fenerbahçe3-0 (Hükmen)
2024-2025İstanbulGalatasaray-Fenerbahçe0-2

SÜPER KUPA'DAKİ 28. FİNALİNDE 11. KEZ GÜLEMEDİ

Sarı-kırmızılı takım, Turkcell Süper Kupa'da ise 28. kez mücadele etti.

Farklı zamanlarda Süper Kupa, Cumhurbaşkanlığı Kupası ve Devlet Başkanlığı Kupası adlarıyla 51. kez düzenlenen organizasyonda Galatasaray, 28. kez finalde mücadele etti.

Bu kulvarda da 17 kez mutlu sona ulaşarak en fazla şampiyonluk yaşayan takım olan Galatasaray, 11. kez sahadan mutsuz ayrıldı.

FENERBAHÇE'DEN 9 MAÇ SONRA 2 GOL YEDİ

Galatasaray, tarihi rekabette olduğu Fenerbahçe'den 9 maç aradan sonra 2 gol birden yedi.

Sarı-kırmızılı ekip, sarı-lacivertliler karşısında en son 2 golü 2021-2022 sezonunun ikinci yarısında 2-0 kaybettiği Trendyol Süper Lig müsabakasında yedi.

Sonrasındaki 9 resmi mücadelede sadece 4 gol yiyen Galatasaray, rakibine bir maçta hiç 2 gol şansı tanımadı. Bu sürede biri hükmen (3-0) olmak üzere 5 galibiyet alan sarı-kırmızılı takım, 3 beraberlik, 1 yenilgi yaşadı. Galatasaray, söz konusu maçlarda 15 kez rakip fileleri havalandırdı.

ÖNERİLEN VİDEO

Çatışmalar şiddetlendi: Ukrayna hedeflerine peş peşe saldırı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.