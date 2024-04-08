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Spor

Galatasaray, Süper Lig hazırlıklarına başladı

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek olan Galatasaray, bu maçın hazırlıklarına başladı.

8 Nisan 2024 Pazartesi 19:04 - Güncelleme:
Galatasaray, Süper Lig hazırlıklarına başladı
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında 15 Nisan Pazartesi günü deplasmanda Corendon Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde dinamik ısınmayla başlayan idman, 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, dört takımlı turnuva maçlarıyla sona erdi.

Sarı-kırmızılılar, iki günlük iznin ardından 11 Nisan Perşembe günü yapacağı idmanla Corendon Alanyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürecek.

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