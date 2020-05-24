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Spor

Galatasaray Süper Lig hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü

Süper Lig'e verilen koronavirüs salgını arasında hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, günü çift antrenmanla tamamladı.

DHA24 Mayıs 2020 Pazar 22:04 - Güncelleme: 24 Mayıs 2020 Pazar 22:04
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Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki çalışma hijyen ve sosyal mesafe kuralına uygun olarak gerçekleştirildi. Sabah yapılan antrenmanın birinci bölümünde ilk olarak core stabilizasyon çalışması uygulandı. 

Daha sonra futbola özgü genel kuvvet çalışması üzerinde durulurken, idmanın son bölümünde ise gruplar halinde ayak tenisi oynandı. Günün ikinci çalışması koordinatif ısınma ile başladı.Pas ve top kapma çalışmaları ile devam eden günün ikinci antrenmanı, taktik oyunla devam etti. Sarı-kırmızılı ekip idmanın son bölümünde ise yenilenme koşusu ve soğuma hareketleri gerçekleştirdi.

Sarı-kırmızılılar hazırlıklarını yarın yağacağı çift antrenman iler sürdürecek.

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