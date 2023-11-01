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Spor

Galatasaray Süper Lig hazırlıklarını sürdürüyor

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında karşılaşacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

AA1 Kasım 2023 Çarşamba 14:54 - Güncelleme:
Galatasaray Süper Lig hazırlıklarını sürdürüyor
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 3 Kasım Cuma günü sahasında Kasımpaşa ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla başladı.

İki grup halinde 8'e 2 pas organizasyonlarıyla devam eden idman, hücum ve savunma çalışmalarıyla sona erdi.

Galatasaray, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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