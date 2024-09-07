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Spor

Galatasaray, Süper Lig mesaisinde

Milli aranın ardından sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek olan Galatasaray maçın hazırlıklarına devam ediyor.

AA7 Eylül 2024 Cumartesi 14:39 - Güncelleme:
Galatasaray, Süper Lig mesaisinde
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Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek Galatasaray, karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.

Dinamik ısınma ve çeviklik idmanıyla başlayan antrenman, 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Futbolcular daha sonra topa sahip olma idmanı ve dar alanda oyunla antrenmanı tamamladı.

Çaykur Rizespor müsabakasının hazırlıkları kapsamında Galatasaray, yarın saat 18.30'da Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Trendol 1. Lig ekiplerinden Esenler Erokspor ile özel maçta karşı karşıya gelecek.

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