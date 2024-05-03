Galatasaray, sutopunda şampiyon oldu!

Galatasaray Erkek Sutopu Takımı, Spor Toto Süper Lig'de şampiyon oldu.

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig final serisinde ENKA ile karşılaştı. Seriye 1-0 önde başlayan Galatasaray, ENKA Havuzu'nda oynanan ilk maçı 16-8 kazanarak seride 2-0 öne geçti. Final serisinin ikinci maçı, Kalamış Engin Bora Sutopu Havuzu'nda yapıldı.

Karşılaşmayı 12-7 kazanan Galatasaray, seriyi 3-0 yaparak şampiyonluğunu ilan etti.

Sarı-kırmızılı ekip, bu başarısıyla Süper Lig'deki şampiyonluk sayısını 29'a yükseltti. Galatasaray, bu branşta en fazla şampiyon olan takım unvanını elinde bulunduruyor.

Galatasaray, geçen hafta da LEN Challenger Kupası'nı kazanmıştı.