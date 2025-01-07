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Spor

Galatasaray takipçisi 5 rakibine karşı üstünlük kurdu

Süper Lig'de lider durumda bulunan Galatasaray takipçisi konumundaki Fenerbahçe, Samsunspor, Eyüpspor, Göztepe ve Beşiktaş'a puan ve puanlar aldı.

AA7 Ocak 2025 Salı 11:29 - Güncelleme:
Galatasaray takipçisi 5 rakibine karşı üstünlük kurdu
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Galatasaray, lider olduğu Trendyol Süper Lig'de takipçisi konumundaki Fenerbahçe, Reeder Samsunspor, ikas Eyüpspor, Göztepe ve Beşiktaş'a karşı başarılı bir performans gösterdi.

Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde Süper Lig'de yoluna namağlup devam eden sarı-kırmızılı ekip, 17 maçta 15 galibiyet ve 2 beraberlik yaşadı. Ligde toplam 49 kez fileleri havalandıran Galatasaray, 20 kez de topu ağlarında gördü.

Ligde lider konumda bulunan Galatasaray, puan tablosunda üst sıralarda yer alan takımlara karşı da başarılı bir performans ortaya koydu.

TAKİPÇİSİ 5 TAKIMDAN 4'ÜNÜ YENDİ

Sarı-kırmızılı ekip, takipçisi 5 takıma karşı 4 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

"Cimbom", söz konusu rakiplerinden Fenerbahçe (3-1), Reeder Samsunspor (3-2), Göztepe (2-1) ve Beşiktaş'ı (2-1) mağlup etti.

Galatasaray, kazandığı bu 4 maçta 10 kez fileleri havalandırırken kalesinde 5 gol gördü.

SADECE EYÜPSPOR'A PUAN KAYBETTİ

Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'in ilk 6 sırasında yer alan rakiplerinden sadece ikas Eyüpspor karşısında puan kaybı yaşadı.

Galatasaray, ligin 14. haftasında karşı karşıya geldiği ikas Eyüpspor'la 2-2 berabere kaldı.

Teknik direktör Arda Turan yönetimindeki Eyüpspor, 30 puanla Süper Lig'de maç fazlasıyla 4. sırada bulunuyor.

ÖNEMLİ RAKİPLERİNE ÜSTÜNLÜK SAĞLADI

Galatasaray, ligdeki önemli rakipleri Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'a üstünlük sağladı.

İlk olarak ligin 6. haftasındaki derbide konuk olduğu Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup eden Galatasaray, 10. haftada sahasında Beşiktaş'ı 2-1, 16. haftada da Trabzonspor'u 4-3 mağlup etti.

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