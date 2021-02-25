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Spor

Galatasaray taktik çalıştı

Galatasaray, Süper Lig'in 27'nci haftasında cumartesi günü evinde ağırlayacağı BB Erzurumspor maçının hazırlıklarını, bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

DHA25 Şubat 2021 Perşembe 16:43 - Güncelleme: 25 Şubat 2021 Perşembe 16:43
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Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki sarı kırmızılılar antrenmana ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra gruplar halinde dar alanda pas çalışması yapan Galatasaraylı futbolcular, antrenmanın ana bölümünde ise taktik çalışmalar yaptı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Sarı kırmızılılarda Emre Taşdemir, tedavisinin ardından fizyoterapistler ve kondisyonerler eşliğinde salonda ve sahada takımdan ayrı çalışırken; Marcelo Saracchi ise kondisyonerler eşliğinde sahada takımdan ayrı özel bir program dahilinde çalışma gerçekleştirdi. Öte yandan antrenman sonunda, Younes Belhanda'nın doğum günü kutlandı.

Galatasaray, BB Erzurumspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın akşam Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

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