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Spor

Galatasaray taraftarı ayağa kalktı! Halil Dervişoğlu...

Süper Lig'de 39. haftada oynanan Gençlerbirliği-Galatasaray maçına Halil Dervişoğlu damga vurdu. Galatasaray taraftarı Onyekuru'nun yerine Halil Dervişoğlu'nun transferi için sosyal medyada bir çok paylaşımda bulundu. Öte yandan Emre Akbaba'nın attığı gol, Süper Lig'de bu sezonki 1033. golü olarak tarihe geçti.

02 Mayıs 2021 Pazar 22:54 - Güncelleme: 02 Mayıs 2021 Pazar 23:00
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Galatasaray'ın Gençlerbirliği'ne konuk olduğu mücadelede Halil Dervişoğlu'nun performansı dikkat çekti.

TERİM'DEN MUHAMMED'E KESİK

Son haftalarda hocasından formayı kapan Halil Dervişoğlu, Gençlerbirliği maçında da ileri uçta görev aldı. Genç yıldız, Mostafa Mohamed ve Radamel Falcao gibi isimlerin yedek kulübesinde oturduğu karşılaşmaya damga vurmayı bildi.

İLK GOLÜNÜ ATTI

Bu sezon Galatasaray formasıyla 9. kez sahaya çıkan Halil, 44. dakikada Gençlerbirliği ağlarını havalandırarak sarı-kırmızılı takımdaki ilk golünü attı.

Taylan'dan aldığı pasla ceza sahası önünde topu alan Halil rakiplerinin arasından sol ayağıyla müthiş şut çıkardı.

Bu golle birlikte 21 yaşındaki futbolcu, Galatasaray formasıyla Süper Lig'de gol atan en genç oyuncu oldu

Karşılaşmanın 53. dakikasında da sahneye çıkan Halil Dervişoğlu, bu kez de Emre Akbaba'ya gol pasını veren isim oldu.

SOSYAL MEDYADA TRANSFER ÇAĞRILARI

Galatasaray'ın 6 aylığına kiraladığı Halil Dervişoğlu'nun bu performansı sonrası sosyal medyada transfer çağrıları yapıldı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, Halil'in bonservisinin alınması gerektiği yönünde sosyal medyada paylaşımlarda bulundular.

AKBABA'NIN GOLÜ TARİHE GEÇTİ

Emre Akbaba'nın Gençlerbirliği filelerine gönderdiği golle birlikte, Süper Lig tarihinde en fazla gol atılan sezona ulaşıldı. Akbaba, bu sezonki 1033. golü kaydetti.

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