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Spor

Galatasaray taraftarı çılgına döndü! Victor Osimhen için kampanya başlatıldı

Sezon başında takıma kiralık olarak katılan Victor Osimhen için Galatasaray taraftarı kenetlendi. Avrupa'dan birçok talibi olan ve geleceği hakkında henüz net bir karar vermeyen Nijeryalı yıldız için sarı kırmızılı taraftarlar sosyal medya üzerinden kampanya başlattı. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ12 Mayıs 2025 Pazartesi 09:53 - Güncelleme:
Galatasaray taraftarı çılgına döndü! Victor Osimhen için kampanya başlatıldı
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Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk için geri sayıma geçen, Türkiye Kupası'nda ise finale kalan Galatasaray sezonu çifte kupayla tamamlamak istiyor.

Sarı-kırmızılılar çarşamba günü oynanacak Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'u mağlup edip sezonun ilk kupasını kazanmayı hedeflerken 18 Mayıs'taki Kayserispor maçında ise taraftarı önünde lig şampiyonluğunu ilan etmenin peşinde.

KARARINI HENÜZ VERMEDİ

Galatasaray'ın bu sezon Napoli'den kiralık kadrosuna kattığı Victor Osimhen, kariyerinin en iyi dönemini sarı-kırmızılı formayla geçirirken geleceğiyle ilgili kararını henüz vermedi.

GALATASARAY TUTMAK İSTİYOR

Avrupa devlerinin ve Suudi Arabistan ekiplerinin peşinde olduğu yıldız golcüyü Galatasaray da takımda tutmak istiyor.

OSIMHEN İÇİN KAMPANYA BAŞLATTILAR

Sarı-kırmızılı ekibin taraftarları da Osimhen'i yeni sezonda takımda görmek isterken sosyal medya platformu X üzerinden kampanya başlatıldı.

Galatasaray taraftarlarının başlattığı "Stay with us Osimhen (Bizimle kal Osimhen)" kampanyası için yapılan paylaşım sayısı birkaç saat içinde 150 bini geçti.

Gece boyunca devam eden paylaşımların ardından paylaşımların sayısı sabah saatlerinde 500 bini aştı.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Galatasaray formasıyla 38 maça çıkan Victor Osimhen, 33 gol ve 8 asist kaydederek sarı-kırmızılı takıma toplamda 41 gol katkısı sağladı.

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