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Spor

Galatasaray taraftarı Konyaspor maçına ilgi göstermedi

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nun üçüncü maçında TÜMOSAN Konyaspor'u konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, kadroda ciddi bir rotasyon yaptı. Konyaspor ile yapılan Türkiye Kupası müsabakasına sarı-kırmızılı taraftarlar ilgi göstermedi.

Haber Merkezi27 Şubat 2025 Perşembe 20:58 - Güncelleme:
Galatasaray taraftarı Konyaspor maçına ilgi göstermedi
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Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nun üçüncü maçında TÜMOSAN Konyaspor'u konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, kadroda ciddi bir rotasyon yaptı.

Sarı-kırmızılı ekip, RAMS Park'ta yapılan maça Günay Güvenç, Elias Jelert, Carlos Cuesta, Metehan Baltacı, Berkan Kutlu, Kaan Ayhan, Kerem Demirbay, Yusuf Demir, Dries Mertens, Yunus Akgün ve Ahmed Kutucu 11'i ile çıktı.

Konyaspor ile yapılan Türkiye Kupası müsabakasına sarı-kırmızılı taraftarlar ilgi göstermedi.

Süper Lig'de son 3 sezonun en yüksek taraftar ortalamasını yakalayan Galatasaray taraftarı, Konyaspor maçında tribünleri boş bıraktı. Müsabakayı RAMS Park tribünlerinde 5 bine yakın taraftar izledi.

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