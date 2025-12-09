İSTANBUL 13°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Aralık 2025 Çarşamba / 20 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,5897
  • EURO
    49,5612
  • ALTIN
    5764.77
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray taraftarı Monaco'da tribünleri doldurdu
Spor

Galatasaray taraftarı Monaco'da tribünleri doldurdu

Monaco'nun bilet kısıtlamalarına rağmen Galatasaray taraftarı, statta ev sahibi tribününde geniş yer kapladı. Sarı-kırmızılılar, maç boyunca takımlarına destek verirken rakip oyuncular üzerinde de yoğun bir baskı oluşturmaya çalıştı.

AA9 Aralık 2025 Salı 23:27 - Güncelleme:
Galatasaray taraftarı Monaco'da tribünleri doldurdu
ABONE OL

Galatasaray taraftarı, Monako'daki maçta ev sahibi takım taraftarlarına karşı tribünlerde çoğunluğu aldı.

Monaco Kulübü, Türk futbolseverlerin ev sahibi takım tribününden bilet almaması için büyük çaba sarf etti.

Kulüp, Monaco tarafından bilet aldığını tespit ettiği bazı Türk taraftarların biletlerini iptal etti.

Buna rağmen sarı-kırmızılı taraftarlar, statta ev sahibi takım tribününde büyük yer kapladı. Taraftarlar, maç öncesi ve sırasında Galatasaraylı futbolculara moral verirken Monacolu futbolcuları da ıslıkla baskı altına almaya çalıştı.

ÖNERİLEN VİDEO

Sultangazi'de bu kadarına da ''pes'' dedirten görüntü

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.