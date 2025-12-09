Galatasaray taraftarı Monaco'da tribünleri doldurdu

Galatasaray taraftarı, Monako'daki maçta ev sahibi takım taraftarlarına karşı tribünlerde çoğunluğu aldı.

Monaco Kulübü, Türk futbolseverlerin ev sahibi takım tribününden bilet almaması için büyük çaba sarf etti.

Kulüp, Monaco tarafından bilet aldığını tespit ettiği bazı Türk taraftarların biletlerini iptal etti.

Buna rağmen sarı-kırmızılı taraftarlar, statta ev sahibi takım tribününde büyük yer kapladı. Taraftarlar, maç öncesi ve sırasında Galatasaraylı futbolculara moral verirken Monacolu futbolcuları da ıslıkla baskı altına almaya çalıştı.