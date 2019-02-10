Galatasaray taraftarından anlamlı pankart
Galatasaray taraftarı, Trabzonspor maçı öncesi geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Emiliano Sala'yı unutmadı.
Galatasaray'ın Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor ile karşılaştığı maçta taraftarlar özel bir pankart açıldı.
Sarı-kırmızılı tribünler, geçtiğimiz haftalarda yaşadığı uçak kazasının ardından hayatını kaybeden futbolcu Emiliano Sala'yı unutmadı.
Galatasaray tribünlerinde maç öncesi ''Huzur içinde uyu Emiliano Sala'' pankartı açıldı.
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