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  • ''Öldürmeyen Allah, Belhanda'yla sınıyor!'' Galatasaray taraftarından Belhanda'ya tepki
Spor

''Öldürmeyen Allah, Belhanda'yla sınıyor!'' Galatasaray taraftarından Belhanda'ya tepki

Fatih Terim'in iki maç aradan sonra forma verdiği Belhanda, Beşiktaş derbisinin ilk 45 dakikasında 7 top kaybı yaptı.

15 Mart 2020 Pazar 20:27 - Güncelleme: 15 Mart 2020 Pazar 20:32
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Galatasaray - Beşiktaş derbisinin ilk yarısına Youness Belhanda'nın performansı damga vurdu. Fatih Terim'in Fenerbahçe maçından sonra oynanan Gençlerbirliği ve Sivasspor maçlarında yedek kulübesinde tuttuğu Belhanda, Ömer Bayram'ın yerine Beşiktaş karşısına ilk 11'de başladı.

İlk yarıdaki performansıyla hayal kırıklığı yaratan ve 7 top kaybıyla 45 dakikanın en fazla top kaybeden futbolcusu olan Belhanda, sarı-kırmızılı taraftarların da sosyal medya üzerinden büyük bir tepkisini çekti. Belhanda, karşılaşmanın ikinci yarısının başında Fatih Terim tarafından kenara alındı ve Ömer Bayram oyuna dahil edildi.

Belhanda'nın performansını eleştiren sarı-kırmızılı taraftarlar, sosyal medya üzerinden "Öldürmeyen Allah, Belhanda'yla sınıyor" şeklinde yorumlarda bulundu.

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