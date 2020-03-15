15 Mart 2020 Pazar 20:27 - Güncelleme: 15 Mart 2020 Pazar 20:32

Galatasaray - Beşiktaş derbisinin ilk yarısına Youness Belhanda'nın performansı damga vurdu. Fatih Terim'in Fenerbahçe maçından sonra oynanan Gençlerbirliği ve Sivasspor maçlarında yedek kulübesinde tuttuğu Belhanda, Ömer Bayram'ın yerine Beşiktaş karşısına ilk 11'de başladı.

İlk yarıdaki performansıyla hayal kırıklığı yaratan ve 7 top kaybıyla 45 dakikanın en fazla top kaybeden futbolcusu olan Belhanda, sarı-kırmızılı taraftarların da sosyal medya üzerinden büyük bir tepkisini çekti. Belhanda, karşılaşmanın ikinci yarısının başında Fatih Terim tarafından kenara alındı ve Ömer Bayram oyuna dahil edildi.

Belhanda'nın performansını eleştiren sarı-kırmızılı taraftarlar, sosyal medya üzerinden "Öldürmeyen Allah, Belhanda'yla sınıyor" şeklinde yorumlarda bulundu.

Futbol İngilizlerin bulduğu, Belhanda'nın katlettiği bir oyundur.. — gica �� (@gicabey) March 15, 2020

Belhanda hayatımdaki sürekli rahatsızlık kaynağı. Ayakkabının içine giren çakıl taşı gibi, çıkarmadan rahat yok. — M.Yasin Çakmak (@NajaLegionis) March 15, 2020