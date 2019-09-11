Önce Radamel Falcao transferi, ardından PFDK tarafından Fatih Terim'e verilen 4 maçlık ceza ve kararın 19.05'te açıklanması, Galatasaray camiasında olağanüstü bir hava yarattı. Sarı-Kırmızılılar, cuma günü saat 20.30'da Türk Telekom Stadı'nda oynanacak Kasımpaşa maçında tam anlamıyla bir gövde gösterisi yapmaya hazırlanıyor.

Bu sezon 41 bin 498 kombine kart satışı yapan Galatasaray'da, misafir trübünü ve sponsorlara ayrılan bölüm dışında 6 bin civarında bilet piyasaya sunulurken, kulübe gelen talebin 10 binden fazla olduğu belirtiliyor.

KULÜP MESAJ GÖNDERDİ

Galatasaray Yönetimi de, tribünde 50 bin kişilik büyük bir seyirci grubunu hazır tutabilmek adına, özellikle kombine sahiplerine mesaj yolladı. Maça gelemeyecek olanlardan, kombinelerini transfer etmelerini isteyen Sarı-Kırmızılılar, müthiş bir ambiyans oluşabilmesi için özel çalışmalar yapıyor. Maç biletleri ise dün GSBonus ve GSMobile sahiplerine öncelikli satışa çıktı. Bugün itibarıyla satışların tamamen bitmesi bekleniyor.

KOMBİNELERDE LİDER

Son iki sezonun şampiyonu Galatasaray, bu sezonki kombine kart satışlarında da lider. 41 bin 498'lik satışla, ezeli rakiplerine fark atan Sarı- Kırmızılılar'ı, Fenerbahçe 33 bin 929 kişiyle takip ediyor. Bu yıl Beşiktaş üçüncü sıradaki yerini kaybetmiş durumda. Trabzonspor, 31 bin 788 satışla ikinci sırayı zorluyor. Beşiktaş ise 27 bin 212 satış rakamında kaldı.

(Fanatik)