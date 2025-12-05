Galatasaray taraftarından takıma destek

Sarı-kırmızılı taraftarlar, ligin 14. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan takımlarına moral verdi.

Taraftarlar, çok sayıda eksikle gidilen Chobani Stadı'nda sergilenen iyi futbola rağmen uzatma dakikalarında yediği golle 2 puan bırakan takımlarına destek oldu. Sarı-kırmızılı futbolseverler futbolculara, "Bu taraftar sizinle gurur duyuyor." şeklinde tezahürat yaptı.

Galatasaray taraftarı, tribünlere ilk olarak derbide kaşı açılan ve sosyal medya hesabından, "Takımım ve bu renkler için canımı veririm" şeklinde paylaşım yapan Lucas Torreira'yı çağırdı. Uruguaylı futbolcu, kendisi için özel hazırlanan pankartla poz verdi.

GALATASARAY TARAFTARINDAN ŞAMPİYONLUK İDDİASI

Sarı-kırmızılı taraftarlar, açtıkları pankartlarla Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşacaklarına olan inançlarını belirtti.

Taraftarlar, kale arkası tribünlerinde "Bu takım bu sene söke söke şampiyon." "Kenetlenin başka Galatasaray yok." "Şampiyon olduğumuzda da basiretiniz bağlanacak" ve "Galatasaray tek siz hepiniz" şeklinde pankartlar açtı.