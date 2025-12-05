İSTANBUL 19°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Aralık 2025 Cuma / 15 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,5159
  • EURO
    49,5466
  • ALTIN
    5760.15
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray taraftarından takıma destek
Spor

Galatasaray taraftarından takıma destek

Galatasaray taraftarı, Fenerbahçe derbisinde son dakikada kaçan galibiyete rağmen takıma moral vererek tribünlerde coşkulu bir destek gösterdi.

HABER MERKEZİ5 Aralık 2025 Cuma 20:27 - Güncelleme:
Galatasaray taraftarından takıma destek
ABONE OL

Sarı-kırmızılı taraftarlar, ligin 14. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan takımlarına moral verdi.

Taraftarlar, çok sayıda eksikle gidilen Chobani Stadı'nda sergilenen iyi futbola rağmen uzatma dakikalarında yediği golle 2 puan bırakan takımlarına destek oldu. Sarı-kırmızılı futbolseverler futbolculara, "Bu taraftar sizinle gurur duyuyor." şeklinde tezahürat yaptı.

Galatasaray taraftarı, tribünlere ilk olarak derbide kaşı açılan ve sosyal medya hesabından, "Takımım ve bu renkler için canımı veririm" şeklinde paylaşım yapan Lucas Torreira'yı çağırdı. Uruguaylı futbolcu, kendisi için özel hazırlanan pankartla poz verdi.

GALATASARAY TARAFTARINDAN ŞAMPİYONLUK İDDİASI

Sarı-kırmızılı taraftarlar, açtıkları pankartlarla Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşacaklarına olan inançlarını belirtti.

Taraftarlar, kale arkası tribünlerinde "Bu takım bu sene söke söke şampiyon." "Kenetlenin başka Galatasaray yok." "Şampiyon olduğumuzda da basiretiniz bağlanacak" ve "Galatasaray tek siz hepiniz" şeklinde pankartlar açtı.

  • Galatasaray taraftarı
  • coşkulu destek
  • derbi atmosferi

ÖNERİLEN VİDEO

Kafa kafaya çarpıştılar: Nevşehir'de kaza ''geliyorum'' dedi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.