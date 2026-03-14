15 Mart 2026 Pazar / 27 Ramazan 1447
  • Galatasaray taraftarından takıma ve Torreira'ya destek
Galatasaray taraftarından takıma ve Torreira'ya destek

Galatasaray taraftarları, maç öncesinde futbolcular ve teknik direktör Okan Buruk'un yer aldığı pankartla takıma destek verdi. Sarı-kırmızılı tribünler ayrıca Lucas Torreira için annesi ve anneannesinin yer aldığı anlamlı bir pankart açtı.

AA14 Mart 2026 Cumartesi 20:31 - Güncelleme:
Galatasaray taraftarı, futbolculara destek veren büyük bir pankart açtı.

Maç öncesinde doğu tribününde teknik direktör Okan Buruk ve A takımdaki futbolcuların resimlerinin yer aldığı pankart yer aldı. Resimlerin arasında "Yediden yetmişe bütün aile gurur duyuyor sizlerle" ifadesi yazıldı.

Taraftarlar, müsabaka öncesinde "Lider buraya" diye tezahürat yaparak futbolculara destek verdi.

TORREİRA'YA ANLAMLI PANKART

Sarı-kırmızılı taraftarlar, Lucas Torreira için hayatını kaybeden annesi ve anneannesinin de yer aldığı pankart hazırladı.

Taraftarlar, mücadele öncesinde ultrAslan'ın yer aldığı kuzey tribünde açılan pankartta, "Küçük melekleriniz ve büyük aileniz sizinle gurur duyuyor." yazısına yer verildi.

