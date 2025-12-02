İSTANBUL 15°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Aralık 2025 Salı / 12 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,4747
  • EURO
    49,3652
  • ALTIN
    5765.98
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray taraftarından tepki! Kerem Aktürkoğlu'na dolarlı protesto
Spor

Galatasaray taraftarından tepki! Kerem Aktürkoğlu'na dolarlı protesto

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ve Galatasaray karşı karşıya geldi. Galatasaray'da uzun yıllar forma giydikten sonra Benfica'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Kerem Aktürkoğlu sarı kırmızılı taraftarlar tarafından protesto edildi. İşte detaylar...

AKŞAM2 Aralık 2025 Salı 09:07 - Güncelleme:
Galatasaray taraftarından tepki! Kerem Aktürkoğlu'na dolarlı protesto
ABONE OL

Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ve Galatasaray'ın karşı karşıya geldiği liderlik derbisine damga vuran olaylardan biri Kerem Aktürkoğlu için basılan dolarlar oldu. Uzun yıllar Galatasaray forması giyip geçen sezon başında Benfica'ya giden ve Türkiye'ye bu yıl Fenerbahçe formasıyla dönen Kerem Aktürkoğlu, sarı kırmızılı taraftarların dolarlı tepkisiyle başladı. Günler öncesinden hazırlık yapan taraftarlar Kerem Aktürkoğlu'nun fotoğrafını dolarlara nakşetti.

UĞURCAN'A DA YAPILDI

Yıllar önce Fenerbahçe'den Beşiktaş'a giden Gökhan Gönül'e atılan dolarlardan sonra bu protesto şekli ezeli rakiplere giden oyunculara yönelik bir klasik haline geldi. Maça gelen pek çok taraftar girişte Kerem'in görselinin olduğu dolarlarla poz verdi. Bu sezon başında Trabzonspor'dan Galatasaray'a giden Uğurcan Çakır için de Bordo-Mavili taraftarlar dolar bastırmıştı. Rams Park'taki G.Saray-Trabzon derbisinde Uğurcan da tepki görmüştü.

ÖNERİLEN VİDEO

Virajı alamadı, yan yattı: İnşaat malzemeleri sokağa saçıldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.