Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ve Galatasaray'ın karşı karşıya geldiği liderlik derbisine damga vuran olaylardan biri Kerem Aktürkoğlu için basılan dolarlar oldu. Uzun yıllar Galatasaray forması giyip geçen sezon başında Benfica'ya giden ve Türkiye'ye bu yıl Fenerbahçe formasıyla dönen Kerem Aktürkoğlu, sarı kırmızılı taraftarların dolarlı tepkisiyle başladı. Günler öncesinden hazırlık yapan taraftarlar Kerem Aktürkoğlu'nun fotoğrafını dolarlara nakşetti.

UĞURCAN'A DA YAPILDI

Yıllar önce Fenerbahçe'den Beşiktaş'a giden Gökhan Gönül'e atılan dolarlardan sonra bu protesto şekli ezeli rakiplere giden oyunculara yönelik bir klasik haline geldi. Maça gelen pek çok taraftar girişte Kerem'in görselinin olduğu dolarlarla poz verdi. Bu sezon başında Trabzonspor'dan Galatasaray'a giden Uğurcan Çakır için de Bordo-Mavili taraftarlar dolar bastırmıştı. Rams Park'taki G.Saray-Trabzon derbisinde Uğurcan da tepki görmüştü.