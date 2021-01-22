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Spor

Galatasaray taraftarını çıldırtacak gelişme! Onyekuru henüz uçağa binemedi

Galatasaray'da İstanbul'a gelmesi beklenen yıldız oyuncu Henry Onyekuru henüz uçağa binemedi.

DHA22 Ocak 2021 Cuma 13:05 - Güncelleme: 22 Ocak 2021 Cuma 13:05
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Sarı-kırmızılı kulübün her konuda anlaştığı ve Monaco'dan kiralayacağı Nijeryalı futbolcunun dün akşam Marsilya'dan İstanbul'a geleceği iddia edilmişti. Onyekuru için bugün ise Paris üzerinden İstanbul'a bilet alındığı öğrenilirken, Nijeryalı forvet oyuncusu kontuar kapanıncaya kadar havaalanına gelmedi. Edinilen bilgiye göre Fransa'daki koronavirüs önlemleri kapsamında rötar yaşanıyor. Test sonuçlarını da bekleyen Onyekuru'nun İstanbul'a geldikten sonra karantinaya girmesi de gerekecek.

Bu arada geçen hafta İstanbul'dan Nice'e uçarken ailesini İstanbul'da bırakan Onyekuru, Monaco ile işlemlerin tamamlanmasını bekliyordu. Bir müddet pürüz çıkaran Fransa temsilcisi ile her konuda anlaşılmasından sonra İstanbul'a gelmek için hazırlık yapılırken, iki kez uçağa binmemesi kafaları karıştırsa da Galatasaray Kulübü Nijeryalı isim ve Kulübü Monaco ile ile her konuda anlaştı.

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