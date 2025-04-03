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Spor

Galatasaray tarihinde ilk! Bir sezonda iki Kadıköy zaferi

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ederek yarı finale yükselen taraf oldu. Ayrıca sarı kırmızılı ekip bu galibiyetle birlikte tarihinde ilk kez bir sezonda Fenerbahçe'yi Kadıköy'de oynanan resmi maçlarda iki kez mağlup etti. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ3 Nisan 2025 Perşembe 13:52 - Güncelleme:
Galatasaray tarihinde ilk! Bir sezonda iki Kadıköy zaferi
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Galatasaray, kulüp tarihinde bir ilke imza attı.

Fenerbahçe'ye karşı Kadıköy'de bir sezon içerisinde oynanan iki resmi maçta da Galatasaray, ilk kez sahadan galip ayrılan taraf oldu.

Lig maçında 3-1, kupa maçında ise 2-1 kazanan Galatasaray, Ülker Stadyumu'nda (öncesinde Şükrü Saraçoğlu Stadyumu, Fenerbahçe Stadyumu) bir sezon içerisinde oynanan iki derbiyi de kazandı.

Galatasaray daha önce 1987/88 sezonunda özel bir kupa olan TSYD Kupası'nda Tanju (2) ve Kovacevic'in golleriyle 3-2, ligde ise Prekazi ve Uğur'un golleriyle 2-1 kazanmıştı.

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