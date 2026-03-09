İSTANBUL 12°C / 4°C
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Galatasaray sahasında Liverpool'u ağırlayacak. Bu sezon Devler Ligi'nde 7 gol atan sarı kırmızılıların Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen, Burak Yılmaz'ın rekorunu egale etmek için sahada olacak. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ9 Mart 2026 Pazartesi 10:03 - Güncelleme:
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında salı günü sahasında İngiltere temsilcisi Liverpool'u ağırlayacak.

REKOR İÇİN SAHADA

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, bir Türk takımında UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bir sezonda en fazla gol atan oyuncu rekoruna ortak olmaya çalışacak.

"Devler Ligi"nde bu sezon Galatasaray formasıyla 7 gol atan Osimhen, bir Türk kulübü adına bir sezondaki en yüksek sayının sahibi olan Burak Yılmaz'ın rekorunu egale etmek için mücadele verecek.

Burak Yılmaz, 2012-2013 sezonunda Galatasaray formasıyla 9 Şampiyonlar Ligi maçında 8 kez fileleri havalandırmıştı.

SEZON PERFORMANSI

Galatasaray forması altında bu sezon 26 maçta süre bulan Osimhen, 18 gol attı ve 6 asist yaptı.

