Bir süredir kariyerine Avrupa'da devam etmek istediği bilinen Kerem Aktürkoğlu, Portekiz'de transferin son gününde Benfica ile anlaşmaya vardı. 25 yaşındaki milli futbolcu; 12 milyon euroluk bonservis bedeliyle Galatasaray tarihinin en pahalı 6'ncı satışı oldu. Aktürkoğlu'nun önünde Marcao (13 milyon €), Arda Turan (13 milyon €), Bruma (15 milyon €), Badou Ndiaye (16 milyon €) ve Sacha Boey (30+5 milyon €) bulunuyor. Kerem; ayrıca Arda Turan'ın ardından Cim-Bom'a en fazla bonservisi geliri kazandıran 2'nci yerli futbolcu oldu. Benfica, ayrıca 25 yaşındaki kanat oyuncusunun satılması halinde elde edilecek karın yüzde 10'unu Aslan'a verecek. Cim-Bom'dan KAP'a yapılan açıklamada özetle şu ifadelere yer verildi: "Profesyonel futbolcumuz Muhammed Kerem Aktürkoğlu'nun transferi için Benfica ile anlaşmaya varılmıştır. Şirketimize net 12 milyon euro ödenecektir. Ayrıca Benfica, elde edeceği transfer bedelinin karının yüzde 10'unu sonraki satıştan pay olarak kulübümüze ödeyecektir."

HİÇ KOLAY DEĞİL

Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray'a böyle veda etti: "Ayrılmak hiç kolay değil; kalbimin yarısı hep burada atacak. Biliyorum ki G.Saray bizim evimiz ve yuvamız. Hayatımın en özel yolculuğunda benimle olan herkese çok teşekkürler. Bu kulübü temsil edebilmek hayallerimin bile ötesindeydi; her an, her yerde kulübüm için mücadele etmek rüya gibiydi."

ASLAN KARDEŞİM GURUR DUYDUM

Benfica'nın yolunu tutan milli futbolcuya takım arkadaşı Lucas Torreira ve eski Galatasaraylı Arda Turan da veda etti. Torreira, "Başarılar kardeşim. Seni özleyeceğim" şeklinde sosyal medya paylaşımı yaptı. Turan ise "Aslan kardeşim gurur duydum. Ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğine inancım sonsuz" diye yazdı.

Kerem Aktürkoğlu: Burada kupalar kazanmak istiyorum

TFF, Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu'nu tebrik etti

Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu'na veda etti