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  • Galatasaray tarihine geçti! Kerem Aktürkoğlu en değerli 2. yerli oldu
Spor

Galatasaray tarihine geçti! Kerem Aktürkoğlu en değerli 2. yerli oldu

Galatasaray'ın 25 yaşındaki yıldızı Kerem Aktürkoğlu, Benfica'ya transfer oldu. 12 milyon euro'ya Portekiz'in yolunu tutan Kerem Aktürkoğlu, Arda Turan'ın ardından sarı kırmızılıların en pahalı 2. yerli satışı olarak tarihe geçti. İşte detaylar...

Akşam4 Eylül 2024 Çarşamba 09:04 - Güncelleme:
Galatasaray tarihine geçti! Kerem Aktürkoğlu en değerli 2. yerli oldu
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Bir süredir kariyerine Avrupa'da devam etmek istediği bilinen Kerem Aktürkoğlu, Portekiz'de transferin son gününde Benfica ile anlaşmaya vardı. 25 yaşındaki milli futbolcu; 12 milyon euroluk bonservis bedeliyle Galatasaray tarihinin en pahalı 6'ncı satışı oldu. Aktürkoğlu'nun önünde Marcao (13 milyon €), Arda Turan (13 milyon €), Bruma (15 milyon €), Badou Ndiaye (16 milyon €) ve Sacha Boey (30+5 milyon €) bulunuyor. Kerem; ayrıca Arda Turan'ın ardından Cim-Bom'a en fazla bonservisi geliri kazandıran 2'nci yerli futbolcu oldu. Benfica, ayrıca 25 yaşındaki kanat oyuncusunun satılması halinde elde edilecek karın yüzde 10'unu Aslan'a verecek. Cim-Bom'dan KAP'a yapılan açıklamada özetle şu ifadelere yer verildi: "Profesyonel futbolcumuz Muhammed Kerem Aktürkoğlu'nun transferi için Benfica ile anlaşmaya varılmıştır. Şirketimize net 12 milyon euro ödenecektir. Ayrıca Benfica, elde edeceği transfer bedelinin karının yüzde 10'unu sonraki satıştan pay olarak kulübümüze ödeyecektir."

HİÇ KOLAY DEĞİL

Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray'a böyle veda etti: "Ayrılmak hiç kolay değil; kalbimin yarısı hep burada atacak. Biliyorum ki G.Saray bizim evimiz ve yuvamız. Hayatımın en özel yolculuğunda benimle olan herkese çok teşekkürler. Bu kulübü temsil edebilmek hayallerimin bile ötesindeydi; her an, her yerde kulübüm için mücadele etmek rüya gibiydi."

ASLAN KARDEŞİM GURUR DUYDUM

Benfica'nın yolunu tutan milli futbolcuya takım arkadaşı Lucas Torreira ve eski Galatasaraylı Arda Turan da veda etti. Torreira, "Başarılar kardeşim. Seni özleyeceğim" şeklinde sosyal medya paylaşımı yaptı. Turan ise "Aslan kardeşim gurur duydum. Ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğine inancım sonsuz" diye yazdı.

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