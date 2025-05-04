Sarı-Kırmızılılar'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, 2 kez rakip fileleri sarsarak 33 gole ulaştı. Nijeryalı, 2022- 23 sezonunda Napoli ile attığı gol (31) sayısını geride bırakarak kariyer rekoru kırdı.

Victor ayrıca Galatasaray tarihinde bir lig sezonunda en fazla gol (24) atan üçüncü isim oldu (Gomis 29, Icardi 25). 26 yaşındaki golcü maçın ardından "Bence tabii ki ilk sezonda rekor kırmak önemli. Çok büyük bir kulüpte oynuyorum. Dünyanın en büyük kulüplerinden birisi, Türkiye'nin en büyüğü. Hayat boyu hatırlayacağım bir sezon oluyor benim için. Gol atmak dışında takıma yardım etmeyi seviyorum. Fırsatları da gole çevirince mutlu oluyorum. Önemli olan Osimhen değil, takım burada" dedi. Osimhen, 2 gol daha atarsa Jardel'i geçerek bir sezonda Galatasaray formasıyla en çok gol atan oyuncu olacak.