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Spor

Galatasaray tarihine geçti! Victor Osimhen'den kariyer rekoru

Galatasaray'ın Sivasspor ile oynadığı maçta rakip fileleri 2 kez havalandıran Nijeryalı golcü Victor Osimhen kariyer rekorunu kırdı. 26 yaşındaki başarılı golcü 2022- 23 sezonunda attığı gol (31) sayısını geride bırakarak 33 gole ulaştı. İşte detaylar...

AKŞAM4 Mayıs 2025 Pazar 09:12 - Güncelleme:
Galatasaray tarihine geçti! Victor Osimhen'den kariyer rekoru
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Sarı-Kırmızılılar'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, 2 kez rakip fileleri sarsarak 33 gole ulaştı. Nijeryalı, 2022- 23 sezonunda Napoli ile attığı gol (31) sayısını geride bırakarak kariyer rekoru kırdı.

Victor ayrıca Galatasaray tarihinde bir lig sezonunda en fazla gol (24) atan üçüncü isim oldu (Gomis 29, Icardi 25). 26 yaşındaki golcü maçın ardından "Bence tabii ki ilk sezonda rekor kırmak önemli. Çok büyük bir kulüpte oynuyorum. Dünyanın en büyük kulüplerinden birisi, Türkiye'nin en büyüğü. Hayat boyu hatırlayacağım bir sezon oluyor benim için. Gol atmak dışında takıma yardım etmeyi seviyorum. Fırsatları da gole çevirince mutlu oluyorum. Önemli olan Osimhen değil, takım burada" dedi. Osimhen, 2 gol daha atarsa Jardel'i geçerek bir sezonda Galatasaray formasıyla en çok gol atan oyuncu olacak.

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