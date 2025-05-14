Galatasaray'ın dünya yıldızı golcüsü Victor Osimhen, bu sezon attığı gollerle takımını sırtlamaya devam ediyor. Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor karşısında da gollerini atan Victor Osimhen, Galatasaray tarihine geçti.

Türkiye Kupası final maçında 47. ve 63. dakikalarda sahneye çıkan Victor Osimhen, skoru 3-0 yapmayı başardı. 26 yaşındaki Nijeryalı forvet, bu gollerle kulüp tarihine geçmeyi başardı. Victor Osimhen, bu sezon 35. resmi maç golünü Trabzonspor filelerine gönderdi ve Galatasaray tarihinde bir sezondaki en yüksek gol sayısına sahip olan yabancı oyuncu konumundaki Jardel'in rekorunu geçerek zirveye yerleşti.