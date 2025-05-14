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Spor

Galatasaray tarihine geçti! Victor Osimhen'den rekor

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor karşısında bulduğu iki golle sarı kırmızılılarda tarihe geçti.

Haber Merkezi14 Mayıs 2025 Çarşamba 22:18 - Güncelleme:
Galatasaray tarihine geçti! Victor Osimhen'den rekor
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Galatasaray'ın dünya yıldızı golcüsü Victor Osimhen, bu sezon attığı gollerle takımını sırtlamaya devam ediyor. Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor karşısında da gollerini atan Victor Osimhen, Galatasaray tarihine geçti.

Türkiye Kupası final maçında 47. ve 63. dakikalarda sahneye çıkan Victor Osimhen, skoru 3-0 yapmayı başardı. 26 yaşındaki Nijeryalı forvet, bu gollerle kulüp tarihine geçmeyi başardı. Victor Osimhen, bu sezon 35. resmi maç golünü Trabzonspor filelerine gönderdi ve Galatasaray tarihinde bir sezondaki en yüksek gol sayısına sahip olan yabancı oyuncu konumundaki Jardel'in rekorunu geçerek zirveye yerleşti.

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