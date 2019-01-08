Galatasaray Tarık Çamdal ile yollarını ayırıyor
Galatasaray'da uzun bir zamandır kadroya giremeyen Tarık Çamdal ile yollar ayrılıyor.
Galatasaray'da uzun bir süredir kadroda düşünülmeyen ancak sözleşmesinin devam etmesi nedeniyle takımda kalan Tarık Çamdal konusunda flaş gelişmeler yaşanıyor.
Haber Global yorumcusu Evren Göz, ayrılığın yakın bir zamanda gerçekleşeceğini belirtirken ''Galatasaray, devre arasında Tarık Çamdal ile yollarını ayırıyor.'' açıklamasında bulundu.
SÖZLEŞMESİ BİTİYORDU
2014 yılında 4.75 milyon euro bonservis ücretiyle Galatasaray'a transfer olan Tarık Çamdal'ın sözleşmesi bu sezon sonunda sona eriyordu.
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