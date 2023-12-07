Galatasaray tek eksikle Adana Demirspor karşısına çıkacak

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray, yarın saat 20.00'de Adana Demirspor ile karşılaşacak. Ligde sarı-kırmızılılar, 12 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle aldığı 37 puan ve averajla ikinci sırada bulunuyor. Mavi-lacivertliler ise 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet sonucunda topladığı 23 puanla haftaya 5. sırada girdi.

39. RANDEVU



Galatasaray ile Adana Demirspor, Süper Lig'de bugüne kadar 38 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 20 galibiyet alırken, Adana temsilcisi de 9 kez rakibini mağlup etti. 9 maçta ise kazanan çıkmadı. Galatasaray'ın attığı 61 gole, Adana Demirspor 31 golle karşılık verdi.

Geçtiğimiz sezon ligin ilk yarısında Adana'da oynanan müsabaka 0-0 berabere sona ererken, ikinci yarıda İstanbul'da Galatasaray, rakibini 2-0'lık skorla mağlup etti.

EVİNDE 23 MAÇTIR YENİLMİYOR



Galatasaray, Süper Lig'de evinde oynadığı maçlarda rakiplerine kaybetmiyor. Sarı-kırmızılılar, sahasındaki son yenilgisini geçtiğimiz sezon Giresunspor karşısında aldı. Aslan, bu karşılaşmanın ardından oynadığı 23 karşılaşmada 21 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. Galatasaray, bu sezon ligde RAMS Park'ta oynadığı 6 karşılaşmadan da 3 puanla ayrıldı.

Galatasaray, ayrıca Süper Lig'de bu sezon evinde puan kaybetmeyen tek takım olarak yer alıyor.

LİGİN EN AZ GOL YİYEN TAKIMI



Galatasaray, bu sezon savunmada gösterdiği başarılı performansla da dikkat çekiyor. Cimbom, ligde oynadığı 14 mücadelede kalesinde 8 gol gördü ve bu performansıyla ligde en az gol yiyen takım konumunda bulunuyor. Sarı-kırmızılılar, söz konusu karşılaşmaların 8'inde kalesini gole kapadı.

MUSLERA, BOEY VE OLİVEİRA SINIRDA



Galatasaray'da Adana Demispor maçı öncesinde 3 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Sarı-kırmızılılarda kaleci Fernando Muslera, Sacha Boey ve Sergio Oliveira, Adana Demirspor karşısında sarı kart görmesi durumunda Sivasspor mücadelesinde cezalı duruma düşecek.

MAURO ICARDİ BU SEZON 16 GOL KAYDETTİ



Galatasaray'ın, Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, son olarak Alanyaspor maçında attığı golle Süper Lig'deki gol sayısını 11'e çıkardı. 30 yaşındaki futbolcu, bu performansıyla ligde gol krallığı yarışında Fenerbahçe'nin Bosna Hersekli futbolcusu Edin Dzeko ile birlikte zirvede yer alıyor. Avrupa kuplarında da 5 gol atan Icardi'nin bu sezon toplamda 16 golü bulunuyor.

GALATASARAY'DA TEK EKSİK



Galatasaray'da, Alanyaspor maçında sakatlanan Kolombiyalı futbolcu Davinson Sanchez, Adana Demirspor karşısında oynamayacak. Sanchez'in sol üst arka adale grubunda 2. derece zorlanma tespit edilmişti. 27 yaşındaki futbolcu, sakatlığından dolayı Manchester United ile Pendikspor karşılaşmalarında oynayamamıştı.