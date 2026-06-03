Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray ile ilgili İtalyan basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan haberde Sarı-Kırmızılı kurmayların Chelsea ve Aston Villa'nın da ilgilendiği Jonathan Rowe'un menajeriyle ilk teması kurduğunu öne sürdü.

Haberde Galatasaray'ın 23 yaşındaki futbolcu için teklif yapmaya hazırlandığı detayı da yer aldı.

KAVGA ETTİ VE TRANSFER OLDU!

Sezona Marsilya forması altında başlayan 23 yaşındaki Jonathan Rowe, Fransız ekibinde Adrien Rabiot ile soyunma odasında kavga etti ve ardından Bologna'ya 17 milyon euro karşılığında transfer oldu.

BOLOGNA PERFORMANSI

İngiliz oyuncu, Bologna'da ise dikkat çeken bir performans ortaya koydu. Jonathan Rowe, Bologna forması altında 41 maçta 8 gol attı ve 4 asist yaptı.