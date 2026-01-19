Devre arası transfer döneminde sessiz kaldığı için eleştirilen Galatasaray Yönetimi, öncelikle Lucas Torreira krizini çözmeye çalışıyor. Ailevi nedenleri belirterek Türkiye'den ayrılmak isteyen Uruguaylı orta saha Torreira'ya sezon ortasında izin verilmeyecek. Orta sahada problem yaşayan Sarı-Kırmızılılar, teklif ne olursa olsun Torreira'yı göndermeme kararı aldı. Brezilya basını; Atletico Mineiro ile 29 yaşındaki futbolcunun prensipte anlaştığını fakat Galatasaray'ın gelen teklifi geri çevirdiğini bildirdi.

8.5 MİLYON EUROYA ÇIKTILAR

Torreira ile 6 milyon euroya el sıkışan Mineiro'nun G.Saray'a yaptığı 6.5 milyon euroluk teklif reddedildi. Brezilya ekibinin 8.5 milyon euro seviyelerine çıkacağı öğrenildi fakat Aslan tüm tekliflere kapıyı kapattı. Sözleşmesi 2028'de bitecek yıldız futbolcu için Teknik Direktör Okan Buruk, Gaziantep karşılaşmasının ardından "Torreira ile ilgili bir şeyler çıktı. Aslında ondan yana bize gelen hiçbir şey olmadı. Gayet mutlu. Transfer dönemi ister istemez takımımızı etkiliyor" ifadelerini kullanmıştı.

ALTERNATİFİ F.BAHÇE'DEN FRED

Yıldız bir orta saha almak isteyen Brezilya ekibi Atletico Mineiro, Lucas Torreira'nın dışında Fenerbahçe'den Fred'le de ilgileniyor. Sarı-Lacivertliler 32 yaşındaki Brezilyalı orta saha için 12 milyon euro talep etti. Ayrıca futbolcunun maaşı da hayli yüksek. Atletico Mineiro kulübü kozlarını Lucas Torreira'dan kullanmaktan yana fakat Galatasaray'ın katı tavrı işleri zorlaştırıyor. Lucas Torreira konusunda sonuç alınamazsa satışa sıcak bakan Fenerbahçe'yle Brezilyalı Fred için bir pazarlık yapılacak.