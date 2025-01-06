G.Saray'da bu sezon oynadığı 24 maçta 11 gol, 6 asistlik performans sergileyen Yunus Akgün, fırtınalar estiriyor. 24 yaşındaki oyuncu, gösterdiği performansla da Avrupa takımlarının radarına girdi. İngiltere Premier Lig ekibi Everton, Akgün'ü devre arasında kadrosuna katmak istiyor. Ada ekibi, zorunlu satın alma opsiyonu olan bir kiralama teklifi ile G.Saray'ın kapısını çaldı. Teknik Direktör Okan Buruk ve Sarı-Kırmızılı Yönetim ise milli oyuncusu için gelen tüm teklifleri sezon sonunda değerlendirme kararı aldı. İspanyol ekibi Real Sociedad da, Yunus Akgün'ü yakından takip eden takımlar arasında yer alıyor

YENİ SÖZLEŞMEYE İMZA ATACAK

Yunus'un G.Saray ile olan sözleşmesi 2026 Haziran'da bitiyor. Yönetim, milli yıldız ile yeni bir sözleşme için yaptığı görüşmelerde belli bir aşamaya geldi. 24 yaşındaki oyuncu bu sezon 17 milyon 200 bin TL yıllık ücret alıyor. Yönetim, başarılı oyuncunun yıllık ücretini 55 milyon TL seviyelerine çıkarmayı planlıyor. İmzaların kısa süre içinde atılması bekleniyor. Yapılacak yeni sözleşmeye bir serbest kalır maddesi eklemesi de gündemde.

DEĞERİ 11.5 MİLYON €'YA ÇIKTI

Transfermarkt'ın son güncellemesiyle birlikte Yunus Akgün büyük bir sıçrama yaptı ve değerini 11.5 milyon euroya çıkardı. Böylece Yunus kariyerinin en yüksek piyasa değerine ulaşmış oldu. Milli futbolcu son 6 yılda piyasa değerini tam 27.5 katına çıkardı. Yunus Akgün'ün 2019 yılında piyasası 400 bin euro civarıydı. 24 yaşındaki oyuncu Trendyol Süper Lig'in en değerli 21. oyuncusu olarak görünüyor. Yunus, Galatasaray'ın piyasa değeri en yüksek olan 9'uncu oyuncusu olarak dikkat çekiyor