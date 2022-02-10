İSTANBUL 9°C / 0°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Şubat 2022 Perşembe / 9 Recep 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,5726
  • EURO
    15,5402
  • ALTIN
    791.29
  • BIST100
    1951.2
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, Beşiktaş-Göztepe maçını izledi
Spor

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, Beşiktaş-Göztepe maçını izledi

Ziraat Türkiye Kupası'nın son 16 turunda Beşiktaş'ın Göztepe'yi konuk ettiği maçı Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent stattan takip etti.

IHA10 Şubat 2022 Perşembe 22:52 - Güncelleme: 10 Şubat 2022 Perşembe 22:52
ABONE OL

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent ile yardımcı antrenörleri, Beşiktaş-Göztepe maçını stattan takip etti. Sarı-kırmızılılar, 26. haftada deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'ın Göztepe'yi ağırladığı mücadeleyi Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent de izledi. Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmayı Torrent, Yardımcı Antrenörleri Jordi Gris Vila ve Jordi Guerrero Costa ile birlikte takip etti.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Göztepe ile mücadele edecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.