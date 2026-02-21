Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray, deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaştı.

Maçın 49. dakikasında Galatasaray Leroy Sane'nin attığı gol ile 1-0 öne geçti. Ancak VAR'dan gelen uyarı sonrasında hakem Atilla Karaoğlan pozisyonu inceledi ve golü ofsayt nedeniyle iptal etti.

GALATASARAY'DAN TEPKİ

Galatasaray, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Pozisyonun VAR'da incelenmesinin ardından gol kararı anlayamadığımız bir şekilde iptal ediliyor.' İfadesiyle tepki gösterdi.

❌ Pozisyonun VAR'da incelenmesinin ardından gol kararı anlayamadığımız bir şekilde iptal ediliyor.#KNYvGS — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) February 21, 2026

(Fotoğraflar: beIN Sports)