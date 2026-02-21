İSTANBUL 15°C / 6°C
Spor

Galatasaray tepki gösterdi! Sane'nin golü VAR'a takıldı

Konyaspor deplasmanında Galatasaray'ın bulduğu gol VAR incelemesi sonrası iptal edildi. Sarı-kırmızılı kulüp kararın ardından sosyal medyadan tepki gösterdi.

HABER MERKEZİ21 Şubat 2026 Cumartesi 21:19 - Güncelleme:
Galatasaray tepki gösterdi! Sane'nin golü VAR'a takıldı
Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray, deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaştı.

Maçın 49. dakikasında Galatasaray Leroy Sane'nin attığı gol ile 1-0 öne geçti. Ancak VAR'dan gelen uyarı sonrasında hakem Atilla Karaoğlan pozisyonu inceledi ve golü ofsayt nedeniyle iptal etti.

GALATASARAY'DAN TEPKİ

Galatasaray, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Pozisyonun VAR'da incelenmesinin ardından gol kararı anlayamadığımız bir şekilde iptal ediliyor.' İfadesiyle tepki gösterdi.

(Fotoğraflar: beIN Sports)

